旅議會指1月至今36間旅行社結業　業界歎難靠政府支撑

▲ 旅行社「至尊假期」結業，受影響的旅客前往旅行社旺角分行查詢及索取收據正本。（曾秋文攝）

新冠肺炎重挫本港旅遊業，中小型旅行社尤受重擊，主營內地及東南亞團的「至尊假期」結業，逾千人受影響，涉款過百萬元。旅遊業議會指，年初至今已有36間旅行社倒閉；業界稱單靠政府支援不能支撑，憂結業潮會持續。

受疫情及出入境限制影響，旅遊業步入寒冬，先後有不少旅行社結業倒閉，旅遊業議會表示，今年1月至今，有36間旅行社結業，當中8間涉及旅客消費利益受損，累計約3,000人受影響，涉及1,000萬元團費。

至尊假期結業涉1100旅客受影響 旅議會：旅客可向旅遊業賠償基金申請補償

多涉中小公司 主打短綫及票務

據悉，結業的旅行社多屬中小型公司，主打短綫團或機票加酒店的票務服務，其中牽涉消費者糾紛的結業旅行社中，除了早前已公布被旅行代理商註冊處撤銷旅行社牌照的「東怡旅遊有限公司（東怡機票）」、「環球酒店網絡有限公司（實惠旅遊）」、「愛飛旅遊有限公司（We Fly）」及「捷達假期有限公司」外，據了解亦包括「博覽行專業旅遊有限公司」、「順安國際旅行社有限公司」及「威尼斯集團有限公司」。

最新結業的是擁有3間分行的至尊假期，主打內地及東南亞短綫團。旅議會指，周一（18日）接獲旅行代理商註冊處通知，至尊假期因財政問題無法繼續經營，已於當日即時撤銷該旅行社的牌照，約1,100名旅客受影響，涉及120萬元團費，受影響旅客都持有印花收據，可以向旅遊業賠償基金，申請取回9成特惠補償。

今日（‧20日）早上有受影響的旅客前往旅行社旺角分行查詢及索取收據正本，退休人士林先生在新春時報名廣東佛山團，每人團費699元，對旅行社結業感無奈，但認為損失非大數目，可以接受；建築工人馮先生原定一行4人到廣東中山玩3日2夜，團費900多元，但因疫情而取消及收取手續費300元，當時認為不合理，今次反因旅行社結業可取回9成團費。

至尊假期旅行社結業 曾報團巿民旺角分店取收據以辦退款稱感無奈

倘7月放寬外遊 或可復生意

旅遊界立法會議員姚思榮稱，受疫情影響，不少旅行社因停擺而零收入，面臨資金不足問題，即使商界及政府的補貼措施有助紓緩困境，但未能百分百保障旅行社不會倒閉，他估計最快7月出入境外遊才會有所放寬，屆時旅行社可回復有生意。

▲ 旅議會總幹事陳張樂怡指，政府支援業界的措施只是杯水車薪。（經濟日報資料圖片）

旅議會總幹事陳張樂怡表示，雖然政府有向旅行社提供支援，但與業務帶來的收入相比，只是杯水車薪，經營入境遊的旅行社，由去年下半年起，生意收入一步一步減少至零；而經營外遊業務的旅行社，生意由今年二月起陸續減少，至全面停頓，而先前從售買機票、旅行團、旅遊套票等業務帶來的收入，亦因為旅客取消行程而需要作出退款，它們面對的財務壓力如何巨大，可想而知。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦言，政府支援對業界雖有用，但未能令一些業務已瀕臨崩潰的旅行社「起死回生」，認為在商言商下，僱主倒閉止蝕或是唯一出路，以免日後引起更多勞資糾紛。

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記者：陳曉瑩﹑曾秋文