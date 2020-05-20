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李家超發文回應對監警會報告的指控　指報告基於事實持平客觀

社會 21:15 2020/05/20

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李家超發文回應對監警會報告的指控指，報告基於事實持平客觀。（馮漢柱攝）

監警會近日公布審視報告，審視反修例期間警方的行動，部份人士對審視結果感到不滿並批評，保安局局長李家超今日（20日）晚上7時45分發文反駁，強調報告基於事實，持平客觀，呼籲巿民詳細閱讀整份監警會報告。

李家超在文中表示，審視報告已經處理了來自媒體、網上討論區、社交平台、影片分享網站及公眾人士提供的資料，認為報告基於事實，持平客觀。

對於有人認為報告並未向個別警員問責，李家超回應指，報告目的在於宏觀事實陳述和分析，而投訴的跟進方面，警方會逐一調查及按證據跟進。

李家超又指，有人公開批評監警會沒有主動接觸他們了解事發經過，他反指這些人士不主動接觸監警會或投訴警察課，卻事後隔空批評，使人質疑他們指控的可信性。

行政長官早前要求警方成立專責小組，親自督導研究和跟進審視報告提出的52項建議。李家超透露，督導小組將於下星期召開首次會議。

在文章的最後，李家超指，

雖然有巿民尚未閱讀整份報告，我仍呼籲大家抽出時間，詳細閱讀整份監警會報告，這樣才不會被流傳的片面描述或有立場的報導掩蓋真相，並從這千多頁的報告中，看清楚事實。

全文按此

記者：陳梓蔚

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