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新城市廣場推半價網購劵 感謝祭消費平上平

精明消費 21:33 2020/05/20

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

沙田新城市廣場明天將首度推出網上購劵平台，5折出售近百間商户電子現金劵，更可用於月底開鑼、貨品低至1元的感謝祭。

由明日至下月29日，消費者可於「Jetso eShop」以半價購入新城市廣場內Estee Lauder、MCM、Nike等逾100個美容、時尚、體育等品牌的現金劵，沒指定消費門檻。若於下周四（5月28日）至下月30日商場感謝祭期間使用現金券，可兼享雙重優惠，如用20元便能購入原價520元的Tom Ford經典幻魅唇膏套裝、10元起購買Armani Beauty經典粉底套裝（原價693至1,503元）。

Armani Beauty經典粉底套裝

感謝祭共逾萬件低至1元、10元及100元的貨品，低至2折發售的王牌產品、獨家組合、餐飲套餐等，以及800萬元的「至尊福袋」，可免費換購 Dyson Supersonic 風筒、 Apple iPhone 11 Pro等潮物。

感謝祭期間，購物滿2,500元，可換500現金券；明天起用The Point by SHKP以1,000會員積分換領指定獎賞Priority Pass，可換取留早鳥賞，包括PANASONIC潔膚儀、FURLA化粧包等，名額1,000份。值得一提， eShop現金劵限期為下月30日，同店單次消費最多用5張。

商場 沙田 新城市廣場 New Town Plaza 時尚

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