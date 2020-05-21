【要有光】疫情兼示威令短貧戶激增　余偉業：跨越難關要花兩三年

▲ 余偉業稱，六、七十年代的香港人，對社會前景更有信心，跟現今社會不同。（馮漢柱攝）

新冠疫情席捲全球，本港又有社會運動夾擊，衝擊各階層生活；基層丟了工作，青年失去希望。

香港最大的問題，正是大家對將來失卻信心，前景不確定，令人好不安。

余偉業預料，疫情將令香港出現更多「短貧戶」，需要一個喘息空間。他將積極為有需要租戶提供生活空間，再讓租戶利用2、3年時間，實踐另一個人生計劃，跨過難關。

▲ 余偉業稱，要依賴民間智慧，集思廣益，為香港尋找新出路。（馮漢柱攝）

疫情之下，近月盼入住「光房」的短貧戶查詢，較平日多出十倍以上。何謂短貧戶？「近期經濟結構轉型，如果我現在突然失業，想住社聯的過渡性房屋；但我從未申請過公屋，何來合資格申請過渡屋？」余偉業再舉例，有青年或跟家人政見不合，想搬出來住，但政府卻無提供任何過渡屋資源，給他們喘過氣來。

或許有人會提議，短貧戶不一定需要住屋；建議改向社工求助，又倡議政府盡快派錢。不過余偉業認為不可行，指短貧戶未必接受所有援助，

短貧戶唔認為自己要人幫，唔想接受自己要人幫，佢地唔想靠人，想靠自己。

▲ 「要有光」於深井營運「光屋」，可提供45伙予合資格基層家庭租住。（馮漢柱攝）

他指出，不少租戶都以為自己咬實牙根就能夠撑過來，不想依賴社工、綜援等福利，

短貧戶要面對的，其實只是一級難關，要跨過去。

「要有光」成立10年，余偉業稱其角色介乎「無人幫」與社工之間，先從本地業主徵集住屋單位，之後翻新做「光房」，再分租予短貧戶最多3年，期間督導租戶改變人生。「我們會試着督促住戶轉型。公司職員除了每個月定時上門收租，也會順道關注租戶如何轉型。職員就是租戶的人生教練，為他們提供財務以外的幫助和建議。」

要在黑暗中握緊拳頭撑下去，他認為租戶必先要擁有生活空間。

短期內你不用愁夠唔夠錢買樓，夠唔夠分上樓。

之後要在新生活空間，尋求建立新生活方式，跨過面前這一級。

我們不會讓租戶有強烈感覺正接受幫助，反而是督促他們轉型。

【要有光】五大人生轉型方向 余偉業：儲蓄可實踐未來大計

▲ 余偉業於2010年創辦「要有光」。（馮漢柱攝）

余偉業發現，在疫情、政治風波夾擊下，近年不單止有短貧戶求助，剛畢業的年輕人亦需要光房支援。故他近年積極拓展「畢業生光房」，供大學生租住。

有好多年輕人畢業後無家可歸，好多難關很難跨過；又或者有好多意念，好想一一實踐。

他稱，現在至少有兩名年輕租戶，「要有光」會提供住處，讓青年人有空間邊學邊試，一邊見工、一邊創業，將自己的意念轉化為生計。

「畢業生光房」仍屬試驗性質，但余偉業發現，青年人對社會產生怨懟的同時，卻忽視了生涯規劃，也欠理財觀念，「或許他們懂得兼顧生活與實踐夢想。但要投放幾多金錢和時間，才有望減低風險，卻統統唔識；亦都唔知自己要儲錢。」

他稱，「要有光」作為督導角色，會向青年提供訓練，包括增加理財意識，以至反思人生。

余偉業稱，社會有人需要幫助，也有業主渴望幫人，尋求「心中富有」，有人在疫市下買樓，做光房業主，想為社會做點事，

很多業主想善用自己財富，投資社區，但香港這類投資項目較少。

他形容香港業主「稱不上窮」，往往「多突兩三層樓揸喺手」，但又想為社會做點事，於是願意提供單位予「要有光」發展光房。即使疫情來襲，至今只有一位業主，因私人財政問題收回單位。

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記者：吳卓峰