【要有光】五大人生轉型方向　余偉業：儲蓄可實踐未來大計

▲ 余偉業稱，「光房」租戶平均於三年內，均可儲蓄數萬元，供日後所需。（馮漢柱攝）

面對人生失去希望，頓失依靠，應如何自處？余偉業盼幫助短貧戶重建信心，逐步轉型，先為他們提供可負擔住所；3年後，他就會收回單位，讓租戶在外闖出一片天。畢業離開「光房」的一刻，余偉業會督導租戶成為好租客，在私樓市場租住筍盤，解決未來的住屋需要。

以現時「要有光」的租戶為例，他們以前對生活、對前景失去信心，但余偉業會督促他們轉型，首先會鼓勵租戶儲蓄。「即使租戶遭逢疫情，也不致失卻信心。他們有了積蓄；加上懂得再找工作，對就業前境更有信心，好快都可以找到下一份工。」余相信青年以至短貧戶，在擁有一個新生活空間後，就要從5個方面入手，改變人生。

余偉業認為，上世紀60、70年代的香港人，跟現今青年一樣窮，但沒有人會失去信心，大家也相信香港前景好。他正是要推動租戶也要抱住希望，「人生要完成轉型，既要講求住屋，也要連財務、就業、個人健康、家庭結構，教養仔女等，全部都要做好。」

「光房」租住期最長3年，之後租戶就要退租搬走。余偉業稱，本地住宅租金不一定是貴得難以負擔，反而區區也有筍盤。

平均搵廿個盤，就有一個筍盤，不過前提你要親身睇樓。

他舉例，龍頭或知名屋苑多數租金較貴，筍盤多位於單幢大廈、村屋等，例如觀塘功樂道、康寧道一帶。

【要有光】疫情兼示威令短貧戶激增 余偉業：跨越難關要花兩三年

▲ 綠色建築物是「深井光屋」，前身是紗廠職員宿舍，現向合資格基層家庭提供45伙單位，可供租住。（馮漢柱攝）

余偉業剖析筍盤的共通點，「樓盤較少租務成交，市價指標性不強；反而業主人情味較濃，定租時較着重租客性格。」

他認為學會做好租客，也是租戶轉型的必經過程，例如要善待業主物業，租住期內物業不至於大幅折舊，業主下一次訂租自然願意「收順啲」。

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記者：吳卓峰