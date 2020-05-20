公民黨籌款晚宴因疫情被迫取消　發起小額眾籌250萬支援營運　

▲ 公民黨今年發起「小額眾籌計劃」，代替傳統籌款活動，目標是籌得250萬港元。(公民黨提供圖片)

受新冠肺炎疫情影響，多個民主派政黨都取消「籌款晚宴」。民主黨改以賣獎劵形式籌款，目標希望籌得460萬至500萬元。公民黨今年就發起「小額眾籌計劃」，代替傳統籌款活動，目標是籌得250萬港元。

立法會換屆選舉暫定於9月6日舉行。為應付龐大的競選經費，各政黨以往都會舉行籌款晚宴，以籌募政黨的營運經費，今年卻因疫情關係全部取消。

公民黨主席梁家傑指，今年除被迫取消每年都會舉行的籌款晚宴，就連維園年宵亦因疫情而未能舉行。他預料，限聚令持續，該黨在「六四」晚會或「七一」遊行中的籌款，亦難以進行，對運作構成壓力，希望港人支持眾籌。

公民黨將提供四項途經予支持者捐款，包括眾籌平台、PayMe、轉數快和直接存入該黨銀行帳戶。而截至晚上１０時半，在眾籌平台「GoGetFunding」已籌得逾12萬元。

公民黨前法律界議員吳靄儀就希望，可以透過是次捐款活動與市民互動，讓公民黨開拓另一條與市民直接溝通的路。立法會議員譚文豪表示，公民黨在過去兩次大型遊行所籌得的140萬，全數捐於612人道支援基金，因此此刻更需要港人支持公民黨前行。