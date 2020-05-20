  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 22:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

公民黨籌款晚宴因疫情被迫取消　發起小額眾籌250萬支援營運　

政治 22:27 2020/05/20

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

公民黨今年發起「小額眾籌計劃」，代替傳統籌款活動，目標是籌得250萬港元。(公民黨提供圖片)

受新冠肺炎疫情影響，多個民主派政黨都取消「籌款晚宴」。民主黨改以賣獎劵形式籌款，目標希望籌得460萬至500萬元。公民黨今年就發起「小額眾籌計劃」，代替傳統籌款活動，目標是籌得250萬港元。

立法會換屆選舉暫定於9月6日舉行。為應付龐大的競選經費，各政黨以往都會舉行籌款晚宴，以籌募政黨的營運經費，今年卻因疫情關係全部取消。

公民黨主席梁家傑指，今年除被迫取消每年都會舉行的籌款晚宴，就連維園年宵亦因疫情而未能舉行。他預料，限聚令持續，該黨在「六四」晚會或「七一」遊行中的籌款，亦難以進行，對運作構成壓力，希望港人支持眾籌。

公民黨將提供四項途經予支持者捐款，包括眾籌平台、PayMe、轉數快和直接存入該黨銀行帳戶。而截至晚上１０時半，在眾籌平台「GoGetFunding」已籌得逾12萬元。

公民黨前法律界議員吳靄儀就希望，可以透過是次捐款活動與市民互動，讓公民黨開拓另一條與市民直接溝通的路。立法會議員譚文豪表示，公民黨在過去兩次大型遊行所籌得的140萬，全數捐於612人道支援基金，因此此刻更需要港人支持公民黨前行。

撰文 : 傳流螢

公民黨 立法會 選舉 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣
今日 10:15
【捕獲天王】郭富城超市買橙被「野生捕獲」　興奮大媽與無奈城城相映成趣
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
18:16 2020/05/19
【明星沽樓】梁朝偉地舖被強拍料蝕錢離場　劉嘉玲賣樓賺500萬買家為陳子聰
【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點
18:25 2020/05/19
【銅芯抗疫口罩】市民陸續收到CuMask　有網民發現口罩內部夾層有發霉黑點