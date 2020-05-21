選科興趣先行 升讀公大踏上理想發展階梯

▲ 公大學生寄語DSE考生，宜平衡興趣和現實的考慮，選取適合自己的升學途徑及課程。

中學文憑試（DSE）剛剛完結，又到認真考慮選科升學的時間。現今的升學選擇多元化，3位來自香港公開大學的同學，以興趣為先，入讀心儀學科，一步一步朝理想的發展方向和目標進發。

創作動畫特效 課程實用

從小喜歡觀看電視廣告特效的黃媛淇（Winki），曾在公關公司工作，惟枯燥的工作令她明白自己的興趣屬動畫特效範疇，故4年前參加公大開放日，旋即被「動畫及視覺特效榮譽藝術學士」全日制課程吸引而入讀。

「課程比預期更豐富，除涵蓋製作2D及3D動畫特效的實用技巧外，大學的軟硬件配套完善，我們既可租用設備齊全的studio（創作工作室），甚至可以外借大機和圖版，將製作動畫的技能學以致用。」Winki信心十足地稱，課程鼓勵學生多做多試，創作一套動畫基本所需的技術和知識，修畢課程的公大學生絕對能夠得心應手。

實踐機會良多 擴闊人脈及社交網絡

Winki直言，在公大的最大收穫是有很多實踐機會，導師教授藝術史，也不會只談理論，而是要求同學以短片創作形式介紹不同時期的畫家及其畫風，令學習變得生動有趣，也激發了大家的創作潛能。公大又積極安排學生參與不同的比賽及展覽，從中讓學生接觸到許多藝術家及業界人士，擴闊眼界及人脈。「我最難忘是前年獲教授推薦參加『全球水墨畫大展』，將動畫技術融入多幅水墨畫之內，當中為藝術家熊海的《黃山奇峰圖》創作的水墨動畫，獲得他的讚許，及後與其他藝術家有更多交流合作，皆是珍貴經歷。」

即將迎接畢業展的她，期待可結集並展現四年的學習成果，同時正籌劃與同學開設動畫特效製作工作室，繼續以興趣發展事業，實現理想之餘，也能在創意藝術及商業製作之間取得平衡。

▲ Winki計劃畢業後繼續追隨興趣，現正籌備成立屬於自己的動畫特效創作工作室。

良師指引 冀化身愛心特殊幼育老師

受良師影響而立志為師的學生不少，現於公大攻讀「教育榮譽學士（幼兒教育：領導及特殊教育需要）」全日制課程二年級的羅善晴（Skyey）亦不例外。患有先天性白內障的她，一隻眼僅得三成視力，另一隻則尚餘一半，在學習上需付出更多的努力和專注度，因此，良師的支持顯得尤為重要。「我由幼稚園起遇到過很多好老師，我由衷將他們視為好榜樣，成為教師是我的興趣和目標。」積極參與義工活動的Skyey於2016年獲選「十大傑出少年」，更堅定了她踏上教學之路的決心。

專業前途 回應社會教育發展需要

Skyey做義工時認識了一位公大學生，得知許多關於公大的學習生活和課程，其中設有跟特殊教育相關的幼兒教育課程，屬4年全日制，較其他大學的同類課程少1年，「課程修讀時間較短，有助我填補以前醫治雙眼而停學的時間，且學科內容相若，又加入了針對特殊教育需要的知識，正切合我的需要。」

公大課程理論和實踐並重，導師多具豐富的幼兒教育經驗，並熟悉有特殊教育需要（SEN）學童的特點。 Skyey補充，自己雖然有第一身經驗，但課堂上導師引用的真實案例準確到位，更有助她了解幼兒的特殊教育需要。課室以外的學習體驗亦是此課程的重要一環，學生均需到幼稚園實習，實踐所學，以及到公大長期合作伙伴協康會的特殊幼兒中心和早期教育及訓練中心參觀，學習不同類別的特殊需要和相應的課堂教學及支援策略。

Skyey如今在公大逐步實現理想，她期望日後可將學習多年的鋼琴及聲樂融入教學，提升幼兒的注意力，春風化雨，使SEN學童獲得愉快的學習經歷。

▲ Skyey透過入讀公大，朝成為幼師的理想踏出重要一步。

酷愛旅遊 寓興趣為學習酒店及可持續旅遊

受惠於從事旅遊業的家人影響，旅行屬伍寶懿（Veronica）最愛的家庭活動，也是興趣所在。DSE放榜後，她曾修讀酒店管理的副學士課程，卻發現以背誦為主的學習模式不如預期有趣。繼續升學時留意到公大開辦的「酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士」全日制課程，其學科既有商業管理訓練，亦有可持續旅遊的概念，適合鍾愛體驗各地文化的她。

「可持續旅遊是近年的新發展趨勢，要推動可持續旅遊，必須具備對經濟、社會、文化與環境的全面考慮。課程令學生能夠把握機遇，了解到各範疇的互動關係，對將來投身職場有莫大裨益。」在課程設計方面，Veronica尤其喜歡導師以不同的本港及海外例子授課，又分享親身體驗，令她能了解不同地區的旅遊景點及發展，感覺十分「貼地」。

多元化教學設備 實習交流優化學習體驗

Veronica直言，印象最深是公大引用了VR及手機APP輔助教學，加強學習趣味。「在介紹蛋撻這個香港非物質文化遺產時，導師以VR引領我們漫遊蛋撻工場，認識其製造過程，較參觀真實的工場更有趣，留下的記憶也更深刻。」

她喜稱，入讀公大後更加肯定自己的興趣與目標。明年她將會參與實習，希望可到政府相關的旅遊部門工作，將本港的多元旅遊魅力推廣予各地遊客。此外，課程亦加入國際元素，她需要參與為期兩周的海外遊學團，赴外地上課及完成小組報告，親身體驗當地文化，開拓國際視野。

▲ Veroncia希望把握新趨勢的機遇，推動香港旅遊發展。

公大多元專業JUPAS課程 助學生實踐興趣並發展事業

公大將於2020/21學年開辦46個經「大學聯合招生辦法」報名的全日制學士學位課程，包括34個自資及12個「 指定專業/界別課程資助計劃 」（SSSDP）課程，所有課程均可獲約32,100元至74,600元不等的學費資助。

其中11個新課程包括：

• 經濟及公共政策分析榮譽社會科學學士（JS9007）

• 心理學與精神健康榮譽社會科學學士（JS9008）

• 英語及文化榮譽文學士（JS9019）

• 數碼商業榮譽工商管理學士（JS9261）

• 財務及風險管理榮譽工商管理學士（JS9272）

• 房地產及設施管理榮譽工商管理學士（JS9276）

• 物理治療學榮譽理學士（JS9790）

• 環境科學與綠色管理榮譽理學士（JS9731）

• 生命科學榮譽理學士（JS9732）

• 食品測試科學榮譽理學士（JS9769）

• 數據科學榮譽理學士（JS9780）

全日制本科課程查詢

電話：3120 2589

電郵：info@ouhk.edu.hk

網站：www.ouhk.edu.hk/jupas

（特約）