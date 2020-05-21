【天王放閃】郭富城與太太駕水上電單車放閃　城城載方媛玩水上飄移畫心示愛

▲ 520駕水上電單車海面放閃，郭富城載方媛玩水上飄移。

郭富城與方媛結婚3年，由公開戀情到今日育有兩個女兒，二人都甚少放閃。繼早前方媛帶同長女Chantelle撐老公演出，被傳媒拍下家庭照後，於昨日「520」（普通話諧音「我愛你」），方媛在微博激罕放閃，成為眾人話題。

方媛與郭富城難得放下一對女兒，出海散心。方媛分享的片段中，見她坐在水上電單車的後座，緊緊擁著坐在前方的駕駛者、老公郭富城，片段起初由船上角度拍攝，後來換成方媛的自拍。

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▲ 方媛對上一次分享與老公的合照，已是對方生日之時。（微博圖片）

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郭富城駕水上電單車

在後座戴著太陽眼鏡的方媛一臉甜蜜，臉帶微笑輕靠在城城背上。

片段結束前，拍到郭富城回頭望向太太鏡頭，抿著嘴嘴仍難掩絲絲笑意，夫婦二人非常溫馨。

方媛留言道：「祝大家2020520快樂！水上畫個愛心送給你們❤」

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▲ 平日開慣跑車的城城，開水上電單車絕對難不倒他。（影片截圖）

▲ 夫妻出海享受二人世界。（影片截圖）

城城一家四口樂融融

郭富城於2015年底在微博公開與方媛的戀情，當時他上載一張在跑車內十指緊扣的照片，留言：「這樣開車要慢一點。」並標記方媛，隨後又上載二人合照。

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▲ 方媛早前帶同長女為老公撐場。（視覺中國）

及後，於2017年二人宣布結婚，並在同年9月誕下長女Chantelle。

在去年、二人結婚兩周年時公布幼女Charlotte出生，一家四口樂也融融。

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