【港產口罩供應】學童口罩BFE+PFE ≥ 95%　SPT Mask網上登記預售【附訂購方法】

▲ SPT Mask今早十點網上登記預售。

學校復課在即，但市面上的兒童口罩仍供應不足，令家長為撲兒童口罩疲於奔命。再有本港口罩廠推出學童口罩計劃，Sinopharm Tech宣布，將推出SPT Mask中童規格三層過濾口罩，BFE及PFE達95%或以上，今日（5月21日）開始網上登記，有3個月及6個月計劃供選擇，共有1萬個名額。

SPT Mask推出的學童口罩尺寸約145mm x 95mm，聲稱是香港製造，三層過濾口罩的原材料細菌過濾效率（BFE）、原材料微粒過濾效率（PFE）均達到95%或以上，而ASTM F2100 Level 1的測試正進行中。

口罩每盒有30片，每10片一個包裝。明天5月21日早上10時開始接受網上登記，有3個月及6個月「學生套裝」計劃作選擇，登記結束後會抽出共1萬個名額，預計6月出貨。

學生套裝詳情︰

3 個月計劃

數量︰每月2盒，為期3個月，共6盒

售價︰$690（平均每盒$115）

預計發貨日期︰依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩。

6 個月計劃

數量︰每月2盒，為期6個月，共12盒

售價：$1,320（平均每盒$110）

預計發貨日期︰依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩。

網上登記詳情︰

日期︰2020年5月21日（星期四）

時間︰10am-3pm

登記網址︰https://sptmask.noq.com.hk/pending

抽籤結果︰5月21日7pm（所有登記人士會收到電郵通知結果）

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責任編輯︰林卓昕