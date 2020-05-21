【復課安排】南韓分階段復課首日2名學生確診　75間高中緊急再停課

▲ 南韓分階段復課首日2名學生確診，75間高中緊急再停課。

新冠肺炎全球大流行，南韓因新冠肺炎疫情停課多月，昨日（20日）起分階段復課，高三學生率先重返校園，惟當日仁川有2名高三學生確診感染新冠肺炎，導致仁川及安城地區共75間學校緊急再停課。

綜合外媒報道，南韓安排全國約45萬名高三學生，率先在昨日復課，學校加強防疫措施，學生都戴上口罩，進入校園前要先量體溫，並用搓手液消毒雙手，窗戶要保持開放以便保持空氣流通，桌子與桌子之間要保持1米距離，有的課室桌子還有透明隔板。

惟當日上午，仁川有2名高三學生確診感染新冠肺炎，當局推測兩名確診學生是在卡拉OK感染病毒。當地媒體指，據調查，該兩名高三生曾在一間運動中心與九十多人一起上課和做運動。推測兩名學生是先前已在卡拉OK感染。

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由於仁川學生出現新確診病例，仁川市教育廳表示，市內125間高中已有66間緊急再停課，讓學生回家，市教育廳會與防疫當局商議是否讓這些學校的學生維持到校上課。而在安城市，也有9間高中在最後煞停復課安排。

南韓當日新增32宗確診個案，南韓至今累計11122宗確診、264人死亡。

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據分階段復課安排，高二、初三、小學一二年級、幼兒園下周三復課，高一、初二、小學三四年級6月3日復課，初一、小學五六年級6月8日復課，不少家長對疫情擔憂，在青瓦臺問政網站請願推遲復課人數已超過23萬。但教育部認為，在疫情結束遙遙無期、秋季還有二次大流行風險的情況下，光靠遠端教學無法做好升學就業指導，高三復課勢在必行。

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責任編輯：羅嘉欣

