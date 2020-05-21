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【疫情減壓】3隻企鵝搞搞震hea遊美國博物館　館長：企鵝鍾情叛逆大師更勝莫內【有片】

休閒 10:32 2020/05/21

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

在新冠肺炎疫情下，大家都居家避疫，日前有3隻企鵝獲邀到博物館搞搞震，並上載片段到社交媒體，聊博居家禁足者一笑以解悶。（博物館fb圖片）

在新冠肺炎疫情下，美國各地的博物館、動物園全部暫停開放，惟日前，有3名貴賓特准免戴口罩獲邀到著名博物館，不設社交距離孖住隨處行參觀名畫，到底是邊3位貴賓咁不設防？開估！原來，係密蘇里州堪薩城動物園的3隻企鵝，日前有幸獲邀前往納爾遜阿特金斯藝術博物館，近距離欣賞名畫。

兩隻企鵝在商量先看哪幅名畫嗎？（博物館ig圖片）

位於美國密蘇里州堪薩斯城的納爾遜阿特金斯藝術博物館，日前在社交網站發放映片和相片，展示3隻企鵝在館內欣賞作品及好奇地張望四周環境的模樣，看來3位貴賓對藝術館環境感到十分新鮮，相當可愛。

密蘇里州堪薩城動物園的3隻企鵝，日前獲邀前往納爾遜阿特金斯藝術博物館，近距離欣賞名畫。（博物館fb圖片）

想看看企鵝萌爆的樣子，去片：

博物館在社交網站的帖文中表示，在疫情下的隔離措施，讓每個人都變得有點瘋狂，堪薩斯城動物園的居民也一樣。因此，幾隻企鵝決定來趟園外教學之旅，到暫時避疫休館的納爾森阿特金斯博物館實地考察，感受一點文化。

看，呢隻企鵝真識貨，望著前方那幅巴洛克時期著名畫家卡拉瓦喬的名畫《施洗者約翰》，目不轉眼。（博物館fb圖片）

堪薩斯城動物園執行董事維斯托夫在短片中說，他們的洪堡企鵝，很想念與動物園遊客的定期互動，為了讓牠們在平淡的日常中有點刺激和驚喜，於是造就了這次快閃參觀的行動。而博物館館長祖格扎古提亞更打趣地說道，大抵因為3位企鵝貴賓原產於秘魯和智利，故當他講西班牙語時，企鵝們似乎感到特別雀躍。

至於3位隆而重之地穿上「踢死兔」的名畫鑑賞家，特別鍾情於哪位著名畫家呢？博物館館長笑着說，牠們對卡拉瓦喬（Caravaggio）的反應更勝莫內（Monet）。

從館長觀察所得，企鵝們似乎對印象派大師莫內的名作《睡蓮》興趣不大。（博物館ig圖片）

看來3位企鵝貴賓都是動態活躍分子，法國畫家莫內，是印象派代表人物及創始人之一，擅長光與影的實驗與表現技法，最重要的風格是改變了陰影和輪廓線的畫法，畫作以描繪靜物為主。至於卡拉瓦喬，則是16世紀末文藝復興後期巨匠，一生狂亂不羈、爭議不斷，其作品中充滿戲劇性的明暗對照法，畫作富有故事敘事性，是改變藝術史的叛逆大師。

記者：Elenor

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