【愛妻號】前助手老婆被嘲醜樣似菲傭　台男星宥勝發文護妻︰我覺得她很美

▲ 宥勝的太太被嘲醜樣似菲傭，令他在深宵發文護妻，力挺太太很美。

台灣男藝人宥勝於YouTube頻道上開創節目《宥勝去哪兒》，記錄與前助手太太蕾媽及一對子女住在露營車的生活實況。不過，近日有報道及網上輿論嘲諷宥勝的太太醜樣似菲傭，令他在深宵發文護妻，力挺「我覺得蕾媽很美」，也意外爆出他婚前曾與一位「白富美」女友一起。

宥勝昨日（20日）深夜於Facebook專頁「宥勝之旅」發帖文，以「非常深夜的深夜文」為題，先表示節目最新一集尾蕾媽去看急症，不過她目前健康，請大家不要擔心。

自爆婚前分手交「白富美」女友

之後他正式進入主題，指有報道標題寫「宥勝老婆遭諷不漂亮」，也有網民表示「我以為是阿姨（菲傭）」、「和醜女結婚通常是為錢」、「宥勝是被下咒了嗎？」等。

▲ 太太蕾媽原本是宥勝的助手，後來二人結婚組織家庭。（相片來源︰宥勝之旅fb）

宥勝憶述當時決定選擇蕾媽時，他鼓起勇氣跟至親坦白，卻換來「困惑、鄙視、甚至有點悲傷的眼神徹底撕碎」，更有人問他「為什麼是她？」為了反擊一眾親友，他一度跟蕾媽分手，並迅速交了一位「白富美」女友。

我當時其實非常憤怒，我很想堵住這些親朋好友的嘴，於是我跟這位女友三個月內就論及婚嫁。

可是親友依舊困惑地問他「為什麼是她？」那時他才明白，

原來關於我的伴侶，全世界最需要確定的人，只有我自己。

妻默默付出一同追尋想要的人生

宥勝最後還是選擇蕾媽在一起，因為對方熟悉他的脾氣，在她身邊不用多說話或說假話，也因為︰

她願意在我看不見的地方默默付出，卻沒打算跟我要任何回報。她幾乎願意放下一切，就為了和我一起追尋我想要的人生冒險……

▲ 宥勝與太太蕾媽跟一對子女，現在過著露營車的生活。（相片來源︰宥勝之旅fb）

他認為過去已不重要，現在他和蕾媽已育有一對子女，並且踏在彼此都夢想著的道路上，又在hashtag寫道「我覺得蕾媽很美」、「沒為什麼因為就是她」，盡顯愛妻之情。

隋棠被傳是「白富美」女友

不過，宥勝自爆曾與「白富美」女友在一起，意外成為傳媒焦點。有傳媒推測該女子可能是女星隋棠，隋棠隨後在Facebook上載丈夫Tony的照片，並寫道︰

這是我唯一論及婚嫁過的男人。也是有人問，為什麼是他？

她笑說「王宥勝話講清楚哦別讓Tony哥不開心」，宥勝也在Facebook轉發其帖文，並回應「這誤會這麼大，除了請上帝幫忙之外，也只好揪Tony哥喝一杯了」。

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責任編輯︰駱秀玲