【全球大流行】荷蘭養殖場工人確診感染新冠肺炎　農業部：疑被水貂感染

▲ 荷蘭近日發現首宗水貂傳染病毒給人類的個案。

新冠肺炎傳染力驚人，近日荷蘭發現首宗水貂傳染病毒給人的個案。荷蘭農業部證實，一名水貂養殖場工人，被水貂傳染新型冠狀病毒。水貂疑似是遭人類傳染後，再把病毒傳給人。當局較早前曾表示，病毒由水貂再傳回人類的風險並不高，而現在已承認錯誤。

綜合外媒報道，荷蘭北布拉班特省（Noord-Brabant）兩間水貂養殖場，上月傳出有水貂確診感染新冠病毒。因養殖員發現水貂有呼吸困難症狀，檢測調查下證實確診，當局認為很有可能是被人類傳染，但就表示再傳回人類的風險不高，因此當時對養殖場實施出入管制。

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而在20日，荷蘭農業部部長Carola Schouten在給國會的信件中指，水貂養殖場出現「水貂傳人」確診個案。她表示，農業部曾認為水貂傳染病毒給人類的風險不高，但現在證實判斷錯誤，不過仍然強調病毒在養殖場以外傳播的可能性很低。

截至5月21日零時，荷蘭總確診人數超過4.4萬宗，死亡個案達5,767宗。美國紐約市一間動物園內的馬來亞虎，早前亦被驗出對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，動物園方相信是由一名無症狀員工傳染，詳見【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣