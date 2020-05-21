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【新冠肺炎】姚思榮指業界面臨零收入　旅行社暫未現倒閉潮

社會 10:49 2020/05/21

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

姚思榮指旅行社受疫情影響面臨零收入，但本港旅行社未現倒閉潮。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重挫旅遊業，主力經營內地短線團的「至尊假期」旅行社昨日（20日）結業。旅遊界立法會議員姚思榮表示，疫情未令旅行社出現倒閉潮，但出入境旅遊及本地遊，均面對零收入的情況。

至尊假期旅行社結業　曾報團巿民旺角分店取收據以辦退款稱感無奈

姚思榮今日（21日）接受一個電台訪問時指出，自去年反修例風波至今年初的疫情，令旅遊業大受影響，出入境團幾乎是零收入，加上限聚令，連帶本地遊都有限制。

他指出，今年首5個月有38間旅行社結業，而本港共有1700多間旅行社，8至9成是小微企，經營成本有限，但旅行社似乎未出現倒閉潮。他希望疫情盡快過去，再過幾個月，否則過多幾個月難以估計情況，但相信政府提供「保就業計劃」可協助旅行社渡過難關。

至尊假期結業涉1100旅客受影響　旅議會：旅客可向旅遊業賠償基金申請補償

至於「至尊假期」旅行社結業，姚思榮估計每名旅客涉及約1000元，相信他們是因為疫情而未能出發到內地的團友，而旅行社一般結業後都有退款安排，會由旅行社和旅客協商解決，很多時旅客都會選擇保留團費，等待日後再出團時使用。

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責任編輯：郭詩詩

 

姚思榮 立法會 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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