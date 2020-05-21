【海洋公園救亡】劉鳴煒：在未取得資金前　沒可能在短時間就內定出新營運方案

▲ 劉鳴煒指海洋公園未來或要回歸初心，做好教育和保育工作。（資料圖片）

有逾40年歷史的海洋公園面對財困窘境，港府建議撥款54億元「救亡」。董事局副主席劉鳴煒今日（21日）在電台節目中表示現時難以說有沒有信心通過撥款，因還未到投票一刻。至於有關新營運模式的方案，劉鳴煒表示在未取得資金前，未有足夠時間考慮新方案，指構思有許多，但沒可能在短時間就內定出方案。

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他指海洋公園並非只是一盤生意，亦可以提供不同服務予社會，又提到以往公園的營運模式不可行，加上以往人流管制問題，公園如可以做到預約入場的話，即可以有限度控制人數，使園內免於過份擠逼，預計新模式下每次最多容納二萬多人。劉鳴煒提到以往靠園內消費及入場人次來維持營運成本高，未來或要回歸初心，做好教育和保育工作，而非靠過山車等設施吸引人入場。

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責任編輯：郭家穎