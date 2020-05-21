【娛圈秘聞】馮盈盈為選美甘捱痛做一件事　FYY絕望心聲：為何女人這麼痛苦

▲ 馮盈盈分享脫毛慘痛經歷。

《#後生仔傾吓偈》最近以「傾條毛」為題探討脫毛經歷，馮盈盈、陳欣茵等一眾女主持齊齊分享脫毛經歷。馮盈盈（FYY）自爆脫毛原因，又詳述脫毛經過，她更激動地問：「為甚麼做女人要這麼痛苦？」

夏日臨近，不少女星都以各種方式脫毛，方便換上泳裝大晒身材。不時向粉絲派發福利的馮盈盈分享拍攝美照背後的痛苦──脫毛，她談到脫毛的原因：「一為參加夏天的船P，二為選美，除此之外，也可以是為了另一半。但需要視乎那份愛有多強烈和堅定，可不可以令自己麻醉到那份痛楚。」

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▲ 換上泳裝的馮盈盈十分性感。（馮盈盈IG圖片）

脫毛的方法有很多種，包括脫毛膏、蜜蠟、剃刀、彩光或激光，各種方式都有優缺點。

▲ 馮盈盈上《#後生仔傾吓偈》分享脫毛經歷。（馮盈盈IG圖片）

FYY憶述大學時期初嘗巴西式熱蠟脫毛的經歷，「護士幫你塗，一定是女生來的。先脫褲子，然後抹乾淨，旁邊會有一碗在煮的、熱呼呼的蠟，是暖的，然後她會用一支雪糕棒挑起融化的蠟，然後均勻地抹上去，像塗牛油一樣，在很多毛髮的地方上塗，然後會感覺到慢慢冷卻，由液體變成固體。」

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▲ 馮盈盈經常向粉絲發放福利。（馮盈盈IG圖片）

她續指：「然後她就會突然按着，說：『我拔了。』她撕走的一刻，好像被火燒一樣，我整個人生從沒試過這麼絕望和質疑自己的生存價值，向着天花板時很想哭，為甚麼做女人要這麼痛苦？」

▲ 馮盈盈於2016年參加《香港小姐競選》。（東星圖片）

馮盈盈於2016年參加《香港小姐競選》，奪得冠軍後入行且備受TVB力捧，美貌與智慧並重的她深得觀眾愛戴。

FYY不時貼出性感美照大晒身材，不過美麗的背後其實蘊藏很多痛苦經歷，姊妹們不知可有共鳴？

▲ 馮盈盈美貌與智慧並重。（馮盈盈IG圖片）

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