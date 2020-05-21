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【海洋公園救亡】動物部高級館長：公園現時有7000隻動物　萬一公園倒閉團隊會以維護動物福祉為先

社會 11:11 2020/05/21

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海洋公園陸生動物部高級館長祝效忠指不少動物已習慣園內生活。（資料圖片）

有逾40年歷史的海洋公園面對財困窘境，港府建議撥款54億元「救亡」。海洋公園陸生動物部高級館長祝效忠今日（21日）於電台節目中表示萬一公園真的要關門，團隊會以維護動物福祉和照顧好動物為先。

【海洋公園救亡】劉鳴煒：在未取得資金前　沒可能在短時間就內定出新營運方案

祝效忠指公園現時有7000隻動物，當中超過400個品種，包括水生、陸生動物以及雀鳥，更有超過6000幾隻水生動物，續提到海洋公園至今已營業43年有部份動物壽命比較長的話例如金剛鸚鵡，從開館至今已經在公園內，動物已經適應在園內的生活。他表示園中有不少動物已經年老，如34歲的大熊貓已為人類的102歲，如果再要他們適應新環境及面對運輸過程，將會十分困難。

祝效忠又提到大熊貓盈盈及樂樂，日前在9年以內終於成功自然交配，料最快6月底知是否懷孕，他形容此為十分不容易的事。萬一公園真的要關門，200幾人的團隊亦會以維護動物福祉和照顧好動物為目標。

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責任編輯：郭家穎

 

鸚鵡 大熊貓 海洋公園

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