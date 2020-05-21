【冬蟲夏草】冬蟲夏草簡單有效食法　浸大中醫：冬蟲夏草茶非用水泡而是用水煮

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冬蟲夏草的吃法很多，全年都可服用，相對來說冬天服用效果更好。一般冬蟲夏草內服的常用量是3至10克，連藥渣一起吃掉，要連續服用效果才好。浸大中醫學院指如果食用的方法不當，則冬蟲夏草的養分就不能完全被吸收，藥用保健的效果就會打折扣。常用的方法如下：

煮茶

這種方法是營養利用度最高，功效最好的。冬蟲夏草茶，不是用開水泡的，而是用水煮的。

方法就是將冬蟲夏草洗淨後，加入清水煮，一般要煮6至10分鐘，一定要用小火煮，水沸後，就馬上喝。一邊喝，一邊繼續加水煮，可以添加4至6次水，喝起來，餘味悠長。

冬蟲夏草煮水時，水的顏色是逐漸變淡的過程，營養最豐富的時候，也是最深顏色的時候，當水完全無顏色的時候，就沒有營養了，那時吃掉冬蟲夏草就可以了。

燉

這種方法比較傳統了，是常用食療法，也是日常生活保健調理身體的常用方法，經常吃，效果很顯著。方法就是用冬蟲夏草和不同的肉類，如烏雞、鴨子、肉展、甲魚、鴿子等一起燉，再加入佐料食用。不同的肉類有不同的作用，要根據使用者的身體情況進行選擇。這種方法兼顧了食物的美味，讓人在吃飯之中，達到保養身體的作用。

磨粉

這種方法比較簡單方便，對常出門在外的人士比較適合。方法就是將冬蟲夏草潔淨後製作成粉備用，也可鑽進膠囊備用。

這種方法比較方便，但由於冬蟲夏草是生的，所以不太衛生。冬蟲夏草是從地下挖出的，它的表面會附着許多的寄生蟲、真菌孢子等有害的微生物，這些微生物只有經過高溫高壓處理長時間處理才會死亡。

如果時間允許，還是不太推薦用這種方法服用冬蟲夏草。

煲湯

煲湯也是食療法的一種，將冬蟲夏草當作食物來食用，減輕心理負擔。方法是冬蟲夏草潔淨後，放入湯內，進行煲煮，也可根據也可根據服用者的需要，選用不同的湯底，或配合其他的藥材一起泡。這種方法最適合小孩吃。

藥酒

泡藥酒也是一種民間常用的食療方法。就是將冬蟲夏草清洗乾淨後，放入酒內浸泡，也可根據飲用者的需要，選用不同的酒，或配合其他的藥材一起泡，用以增強療效，一般需要浸泡一段時間後才可服用。

服用禁忌

冬蟲夏草為中藥滋補藥的一種，性味平和，一般沒有甚麼禁忌。但由於是滋補藥，如果得了如感冒、肺炎、腹瀉等外感疾病時，或者有發熱、濕熱、虛熱時，不太適合服用冬蟲夏草，以防關門留寇，加重病情。另外，在吃冬蟲夏草的時候，不要同時吃蘿蔔、喝茶、少吃海鮮發膻之物及辛辣食物。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣