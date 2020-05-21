【新冠肺炎】消息：新增一宗初步確診個案　患者從巴基斯坦返港

▲ 消息指，患者入住屯門醫院接受治療。

本港新冠肺炎有緩和趨勢，不過仍見有零星感染個案，本周連續三日未有新增確診個案後，消息指今日（21日）有一宗初步陽性病例，患者是一名73歲女人從巴基斯坦返港，其實深喉唾液樣本初步對新冠病毒呈陽性反應，由檢疫中心轉送屯門醫院接受治療，暫時列作輸入個案。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，衞生防護中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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政府抗疫專家組成員福田敬二接受專訪時認為，港人防疫表現出色應感自豪，但疫情反覆不可鬆懈。他指疫症影響深遠，世人應牢記是次經驗，又預期戴口罩將成全球防疫之道，更多專訪內容：

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記者：伍瑋瑋