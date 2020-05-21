【黑心工場】內地黑心雞脾加工工場曝光　變壞雞脾加工後轉售連鎖炸雞店

▲ 內地黑心雞脾加工工場曝光。

內地再有黑心加工工場曝光。安徽省合肥市場監管部門近日調查一間位於長豐縣的變質雞脾加工工場。工場現場污水橫流，衛生惡劣，據悉雞脾還供應給當地一家知名連鎖炸雞店，目前工場已查封。

綜合內媒報道，合肥市場監管部門於4月28日調查一間變質雞脾加工工場。工場環境惡劣，大量變壞雞脾堆積隨地擺放，污水横流，傳出惡臭。

▲ 工場環境惡劣。（圖片來源：央視新聞）

調查亦發現工場加工後的雞脾被裝入當地知名連鎖炸雞店「百年炸雞」的包裝袋中，相信變質雞脾曾流向該炸雞店。

▲ 變壞雞脾加工後，出售至連鎖炸雞店。（圖片來源：央視新聞）

不過有加盟商表示，「百年炸雞」貨源不統一，自己是從市場單獨入貨。

目前，當局已查封工場，將原材料、半成品扣押，又指由於「涉及的地域比較廣，正調查源頭去向」。

百年炸雞為合肥知名連鎖炸雞店，有內地網民表示這家炸雞店非常出名，幾乎每條街都有一家炸雞店，一直都很多人排隊，自己也每日吃。又有網民指，百年炸雞已經多次改名「最開始叫好樂雞，後來改名百年炸雞，估計就是因為被查了，現在叫弟和炸雞」，呼籲大家小心。

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責任編輯：羅嘉欣