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【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧7年後再拍TVB劇　Yoyo自揭與鄭伊健生活點滴

娛樂 15:34 2020/05/21

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蒙嘉慧7年後再拍劇集《飛虎之雷霆極戰》。

蒙嘉慧（Yoyo）自2013年約滿TVB後，久未亮相電視螢幕。相隔7年，蒙嘉慧參與邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》，在劇中與三哥苗僑偉有感情線。

蒙嘉慧為宣傳《飛虎之雷霆極戰》接受TVB訪問指：「再次拍劇的感覺已很不同，原來拍攝的模式已有很大轉變，有多部機及不用實景等。而且現在拍片原來已很主動，自己想拍便可以自己嘗試，不再要人找你工作。」

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蒙嘉慧在新劇演回流香港開時裝店的設計師歐陽敏儀。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

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讚三哥拍劇專業

蒙嘉慧在《飛虎之雷霆極戰》演回流香港開時裝店的設計師，劇中主要對手有三哥苗僑偉，及演爸媽的林嘉華與陳秀珠。

Yoyo表示：「今次好多場口都很感性，演喊戲喊到很累，但三哥很照顧我。記得有場在海濱的橋拍攝，由於我的高跟鞋是斗零踭，所以不停卡在木地板上的隙縫間，他就即時想到托起我的手走路，令鏡頭看出來沒有異樣，非常專業。」

拍攝外，熱愛運動兼自認「坐唔定」的Yoyo又與一班演員交流健身心得：「鏡頭外的我都幾粗魯，未拍時隨時在手袋中拿出器材幫助拉筋，又同其他演員研究動作。」

蒙嘉慧分享與老公鄭伊健的家中生活。（網上圖片）

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與鄭伊健在家拉筋

不過，Yoyo就解釋原來是因為早前滑雪時受傷，在家養病時而胖了，作為演員都要保持體態，所以有時間便做運動減肥。

她也分享與丈夫鄭伊健的家中生活點滴：「我們都是坐不定，而且大家以前拍戲時有好多位都整傷了而不自知，所以現在疫情留家，我們不時都在家互相拉筋做運動。」

蒙嘉慧接受TVB娛樂新聞台訪問。（影片截圖）

志趣相投的蒙嘉慧與鄭伊健於2006年因為打羽毛球而認識，一拍即合，拍了7年拖後，於2013年在日本結婚，到今仍然非常恩愛。

婚後，鄭伊健凡事都以Yoyo的意見行先，手持過億磚頭的他是隱形富豪，伊健亦不忘孝順岳父，買元朗的地皮給他建屋養老。而Yoyo亦減少工作，專心照顧家庭做鄭太。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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