【疫情減壓】芬蘭連續3年蟬聯全球最幸福國家　快樂芬蘭人直播親授無憂秘訣【內附連結】

▲ 芬蘭連續3年榮登「全球最幸福的國家」榜首，芬蘭旅遊局推出「租一個芬蘭人2.0」活動分享幸福秘訣。（相片：Visit Finland）

在疫情陰霾濃罩下，許多人失去希望。不過，芬蘭仍穩守聯合國「全球最幸福的國家」首位，芬蘭國家旅遊局因此推出「租一個芬蘭人2.0」活動，讓芬蘭人親授即使在疫境下仍能幸福生活的秘訣。

▲ 赫爾辛基擁不少具設計特色的建築物。（相片：Visit Finland）

芬蘭全國約有65%面積被森林覆蓋，擁有豐富的自然寶藏，每年吸引不少遊客到訪，而當地人亦將自然融入日常生活。在今年3月聯合國公佈的《2020 年全球幸福指數報告》中，芬蘭再度榮居榜首，連續3年成為「全球最幸福的國家」也不無原因。

▲ 芬蘭全國有65%面積被森林覆蓋，人們與大自然共生。（相片：Visit Finland）

線上直播互動對話

是次「租一個芬蘭人2.0」活動，邀請了不同領域的芬蘭人在網上直播分享如何在生活中獲取更多幸福感，以及為參與者提供線上幸福嚮導互動學習、對話的機會，每場直播時長為45 分鐘至1.5小時，活動參與者還可申請與幸福嚮導展開線上一對一的交流。

▲ 芬蘭又被稱為千湖之國，湖泊景色醉人。（相片：Visit Finland）

活動主題分別為「和芬蘭人一起享用美食」、「和芬蘭人一起放鬆身心」、「和芬蘭人一起保持活力」、「和芬蘭人一起打發時光」、「和芬蘭人一起感受幸福」，以此展現不同層面的芬蘭式幸福。

▲ 想去旅行了！（相片：Visit Finland）

直播影片將於香港時間從5月14日起每星期五晚上10點在芬蘭國家旅遊局Facebook專頁上發佈，並續於官方Instagram上進行直播討論。

至於一對一交流，參加者可在活動網頁預定主題和線上幸福指導，並於6月22日一周內透過Teams、Hangouts或Skype與幸福嚮導進行15分鐘一對一線上會面。預定截止日期為香港時間6月8日凌晨4時59分。以下為主題概要：

5月22日：和芬蘭人一起打發時光

線上幸福嚮導：特需教師、自行車手、咖啡店老板Mirja Priha，設計師兼手工藝教師Molla Mills

快樂秘訣：手工藝和編織，學習芬蘭語，置身自然，激發感官的運動，從市中心騎自行車前往大自然

5月29日：和芬蘭人一起保持活力

線上幸福嚮導： 帆船和戶外運動愛好者Antti Etelämäki ， 企業家、教練和戶外運動愛好者Jukka Joutsiniemi

快樂秘訣：帆船運動、在大自然中鍛煉

6月1日：和芬蘭人一起享用美食

線上幸福嚮導：米芝蓮明星廚師Sasu Laukkonen

快樂秘訣：在城市環境中採集野生香草，用它們來製作美食

6月12日：和芬蘭人一起感受幸福

線上幸福嚮導：馬蒂爾德達爾村（Mathildedal）

快樂秘訣：鄉村之旅，以不同的方式尋找幸福的源泉

記者：陸明敏