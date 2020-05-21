涉性侵3名女網友　24歲地盤工囚12年

▲ 涉案被告黃子軒早前被裁定強姦及企圖強姦等3項控罪罪成。（資料圖片）

24歲地盤工人被指於2018年在1個月內，先後於大廈梯間性侵犯3名年齡介乎12至23歲的女網友，地盤工人早前經審訊後被裁定強姦及企圖強姦等3項控罪罪成，今（21日）於高等法院被判囚12年。

涉案被告黃子軒早前經審訊後被陪審團裁定強姦、企圖強姦及非法性交共3項罪成，還押至今判刑。法官判刑時引述被告的心理報告指，被告外表自信滿滿，但內裡脆弱，對性的態度輕率，而且解難能力低，因此重犯機會屬中度偏高。

至於3名事主的創傷報告則指出，3名事主於案發後均受到情緒困擾，其中當時16歲的X雖然假裝沒事發生，努力如常生活，但仍坦言事件對她造成很大陰影，她亦會自責當日赴會的決定很愚蠢。12歲的Y則感到日常生活受影響，情緒及睡眠受困擾。而案發時23歲的Z則曾有自殺念頭，會避免走進梯間，亦曾考慮搬家。

法官經考慮後，認為被告對其行為毫無悔意，而且企圖強姦控罪中，雖然被告未能得手，但全靠事主掙扎才得以逃出魔掌，事件亦經過精心計劃，因此就3項控罪判以被告入獄12年。

案情指，被告於2018年透過Facebook結識3名事主，並乘相約3名事主外出期間，分別將她們帶到梯間或屋內性侵。其中12歲的Y與被告認識後成為了情侶，兩人首次見面時，被告即將Y帶到大廈後樓梯發生性行為。

案中另一事主Z則本來應約與1名女網友見面，未料現身的卻是被告，被告甫見面便將Z拉進後樓梯，企圖強姦Z，幸Z最終成功趁機逃脫。事後Z發現被告於網上出售玩具，於是與前男友合謀相約被告交收，並趁機向警員指出被告，被告隨即被捕。

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記者：楊詠渝