【阿嬌離婚】鍾欣潼離婚後首度露面　阿嬌為自己打格受訪自爆8字心聲

▲ 鍾欣潼離婚後首度露面，打格受訪狀態令人擔心。

鍾欣潼（阿嬌）於本月初透過經理人公司承認，與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚，事後指雙方簽署了分居協議，本應有挽留餘地，但事件公開後成為中港台關注事件，令兩位當事人備受壓力。在宣佈離婚後，阿嬌於昨晚首度「露面」，公開一段抖音影片，不過內容騎尼難懂，令人擔心其心理情況。

於本月8日爆出阿嬌與賴弘國離婚，結束短短14個月的婚姻，賴弘國接受傳媒訪問承認此事，而阿嬌則透過經理人對外回應，而英皇方面則表示阿嬌向男方發放了分居協議，本來希望年底公佈離婚一事，望期間能讓二人感情回溫、挽回婚姻，不過消息爆出後，有感他們的感情不升反跌，估計復合無望。

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▲ 賴弘國宣佈離婚後積極生活，經常分享健身和聚會照片。（instagram圖片）

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自從公佈離婚一事後，阿嬌除了在母親節及Twins出道19周年紀念日兩天曾經發帖，其餘時間一直低調未有現身。

▲ 熱愛分享素顏自拍的阿嬌已經很久沒有更新。（微博圖片）

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於昨日「520」，阿嬌在抖音發放一段影片，身穿白Tee、戴著白口罩、盤起頭髮的她坐在鏡頭前接受訪問，片段標名她為「不願意透露姓名的鍾小姐」，然後阿嬌的雙眼位置被打上格仔。

▲ 阿嬌直言迷失自我。（影片截圖）

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鏡頭外一把男聲發問，字幕上打上「記者」二字，該名「記者」問到：「你係幾時發現自己靚架？」阿嬌帶著廣東鄉音幽幽地回答：「響廣東打工嘅時候囉。」對方再問原因，阿嬌續謂：「佢哋個個都叫我做靚女，我就迷失咗自我喇。」

▲ 影片結尾阿嬌露出全相。（影片截圖）

在片段結束、畫面定格之前，阿嬌突然低頭，離開打格位置露出全相。阿嬌在影片配上留言謂：「祝大家不要迷失自我，520快樂呀！」阿嬌的影片是否有弘外之音、意有所指身為觀眾似乎難以理解，不過她的幽默感確實並非大眾所能接受。

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