【口罩供應】實惠5月21日開售光觸媒殺菌重用口罩　口罩袋可100次滅菌用足1個月【內附指定分店地址】

▲ 實惠開售100nm - 光觸媒殺菌重用式口罩。

新冠肺炎未息，早前Pricerite實惠開售CareHK港產一次性口罩，今日（21日）開售由香港年輕科創發明家 -「星之子」陳易希參與研發的100nm - 光觸媒殺菌重用式口罩，於網店及指定分店有售。

成人及中童口罩套裝

口罩套裝包括100nm光觸媒殺菌可重用口罩1個、UV殺菌口罩袋1個、口罩濾芯10片，售價為HK$180／套。

成人套裝的口罩尺寸為180 x 150mm，顏色包括深藍色、灰色及暗灰色；中童套裝的口罩尺寸為145 x 90mm，顏色包括粉紅色、深藍色及灰色。

口罩袋可用足1個月

實惠指100nm - 光觸媒殺菌重用式口罩有別於市面一次性口罩，是透過可換濾芯片及配合光觸媒殺菌技術的新一代口罩，使口罩可重複使用，解決即棄口罩的環保問題。

100nm口罩外層設有醫療級光觸媒塗層，配合UV殺菌口罩袋內的400納米紫外光，光觸媒的催化效能釋放出負離子將細菌消滅及分解，每次除下口罩時，只需將口罩放入袋中，按下紫外光按鈕，殺菌程序立即啟動。

UV口罩袋可進行100次滅菌，使用期長達1個月之久。而濾芯片可連續用不多於3至5日，口罩外層可用45至50日。而且100nm可重用口罩有多種顏色，方便配搭。

解構3層口罩

▲ 解構3層口罩的特色。（圖片來源：實惠）

1. 醫療級光觸媒塗層：採用了獲得認證的醫療級光觸媒塗層，配合獨有UV LED袋。每次使用UV燈包裝袋後，口罩面層的透氣快乾布料將於包裝袋內進行紫外光殺菌後，光觸媒顆粒釋放出負離子，並將細菌消滅及分解。

2. KN95及PM2.5透氣濾芯：熔噴無紡布達至GB2626-2006：KN95 之國際標準，有效阻隔空氣中高達99.6%的細菌及微粒。通過實驗証實，每塊濾芯最多建議連續使用不多於3-5天。

3. 舒適及可更換濾芯設計：口罩面層具有吸濕透氣功能，大大提高使用舒適感，不會因布料貼面而感到不適。而濾芯更換設計，比即棄式口罩更加環保，同時又提高口罩的抗菌效果。

4. 舒適耳帶：配有可調較式耳帶，減輕長時間配戴口罩引致的耳痛問題。

口罩使用方法

1. 把耳掛拉開套上耳朵

2. 口罩覆蓋面部後輕輕按下鼻樑鋼線以緊貼面部

3. 短暫除下口罩時，對摺口罩放回包裝袋進行消毒

4. 消毒時間約3分鐘

5. 使用完取出濾芯並清洗口罩

光觸媒的醫療用途

根據香港本地大學及日本厚生省的產品測試報告，本產品採用之光觸媒原料可分解金黃葡萄球菌達99%。台灣紡織業拓展會報告證明，經過本產品採用之光觸媒原料加工過的織品可在重複清洗50次之後仍然維持表面光觸媒的附著，同時其抗菌能力也能維持在95%水平。

口罩銷售詳情：

開售日期：2020年５月21日

售價：HK$180／套

開售地點請【按此】

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責任編輯：王芷瑩