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【限時優惠】惠康 x 萬寧聯乘優惠　買滿$100即送萬寧$20現金優惠券

精明消費 12:04 2020/05/21

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

在新冠肺炎疫情下，不少酒店、餐廳及商店都推出優惠碼及限時折扣優惠。其中惠康超市購物買滿100元，即送萬寧20元現金券。惠康今次聯乘萬寧，凡購物滿$100（以單一發票及折實價計算。優惠不適用於網上購物服務），即送萬寧$20現金優惠券一張，於萬寧購物滿$120或以上，即可使用！現金優惠券派發期至５月21日。

踏入炎炎夏日，大家也想喝杯涷飲，GODIVA由今個星期四至日連續4天（即5月21日至24日），於下午三時至六時，於GODIVA專門店購買72%黑巧克力凍飲，即可獲買一送一限時優惠。

72%黑巧克力凍飲是GODIVA招牌飲品，奶油幼滑、質感濃郁甘香，口感細膩，實是炎炎夏日最佳享受。每間GODIVA專門店每天限售100套，每杯50元買一送一，售完即止。

但要留意，優惠只適用於香港GODIVA專門店，而新都會廣場店、Fashion Walk店、東薈城店、機場及免稅店除外。優惠不得與GODIVA V.I.P.優惠及生日折扣同時使用。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

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