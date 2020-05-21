【小豬出軌】羅志祥7千字道歉文被嫌長氣　網民「12真言」拆解背後含意

▲ 網民一句道出小豬「520」道歉文重點。

台灣藝人小豬羅志祥與內地網紅周揚青的九年情因小豬出軌而告終，周揚青在公佈二人分手消息同時發長文爆料小豬私生活不檢點，令小豬形象插水。其後小豬在「520」的日子放長達7,000字的文章回憶與周揚青的點滴，卻被網民以12字解釋當中的潛台詞。

▲ 小豬因出軌形象插水。（取自小豬IG）

【小豬出軌】羅志祥被《極限挑戰》DQ主持工作 小豬因偷食醜聞損失近億元

小豬為復合鋪路

「時間管理達人」小豬，被前度周揚言踢爆渣男的淫亂生活後，立即被3個皇牌節目的工作DQ，當中包括大型街舞競技節目《這！就是街舞第二季》、選拔節目《創造營2020》及綜藝節目《極限挑戰》。

▲ 小豬周揚青昔日合照。（微博圖片）

小豬「520」道歉文一出，有內地網民立即以「羅志祥和周揚青復合嗎？」為題舉辦投票，而羅志祥的官方帳號亦投下「支持復合」一票，引起網民關注。其實小豬選擇在「520」以「男孩女孩」為題，回憶與周揚青之間的九年情，甚至選用自己「看不懂」的簡體字來說故事，可見其誠意十足。

【小豬出軌】羅志祥520發7000字長文 向相戀9年周揚青道歉：對不起我錯了

網民12字概括7000字含意

台灣爆系公社版主范果旺就小豬「520」道歉文一事留言，形容7400多字看完眼睛會累，所以用「個人看法」，以「12真言」總結當中含意，便是：「求你別把我的事抖出來拜託。」

▲ 網民以「12真言」總結當中含意.（取自爆料公社FB）

范果旺不忘在文中強調：「這懶人包純屬個人看法，小豬請別吉我謝謝，發表個人主觀意見在法律上好像是無罪的，好險」。范果旺貼文一出，立即獲網民激讚，認為「12真言」簡潔有力，令人立即看到重點。

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