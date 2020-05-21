  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (週四) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生活智慧】浴室吸盤掛勾好易跌　日本節目教一件簡單物品助輕鬆加強吸力

親子 13:10 2020/05/21

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

浴室的吸盤掛勾易掉落，原來只需一件物品就能加強吸力。

相信每個人都試過，家裏不時聽到「砰」一聲，原來是浴室的吸盤掛勾，連帶東西掉下來。吸盤掛勾久而久之失去吸力，要花錢買新勾。原來只需一件隨手找到的物品，就可以幫助吸盤掛勾加強吸力，不再煩惱砰砰聲。

家庭主婦必睇的日本綜藝節目《生活魔法家》最近一集教路，在浴室最常用的吸盤掛勾總是掉落，經常聽到「砰」一聲，節目教路，只需一支潤手霜，就可將陳舊吸盤掛勾恢復吸力，牢固啜實牆壁。

乳液份量只需一粒米，可用護髮素取代。（節目截圖）

只需1粒米份量乳液

只需1粒米的份量，塗在吸盤背面，就能牢牢黏住了，難以拔出來。

吸盤掉落的原因是出現了刮痕，令空氣能進入。（節目截圖）

吸盤的原理是，與牆面的縫隙呈真空狀態，才能黏在牆上。陳舊的吸盤因背面出現刮痕變得不平滑，於是空氣就能走入刮痕，令吸盤掉落。塗上潤手霜就能填補這些刮痕空間。

塗上乳液就能填補空位，恢復吸盤的吸力。（節目截圖）

可用護髮素洗潔精代替

除了潤手霜，節目的專家指出可用護髮素、洗潔精代替，只要黏稠的液體就行；至於水就不行，因為水份會乾透，好快再掉落。

另有台灣傳媒曾教學，用食油和凡士林也可，以前者效果較好，最好就是乳液。

更多生活智慧系列，即睇︰

【生活智慧】必學穀物片紙盒真正密封摺法　網民高呼︰我終於醒悟

【生活智慧】英烹飪達人教削皮刀真正用法　網民驚訝一直用錯︰這樣削好慳時間

新襪「小銀夾」不是垃圾　真正用途令網民驚訝：長知識了

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲

生活智慧 網絡熱話 日本 綜藝節目

最高瀏覽

【網絡熱話】情侶街頭吵架激戰互打　男方連環膝擊女友即場倒地
18:09 2020/05/20
【網絡熱話】情侶街頭吵架激戰互打　男方連環膝擊女友即場倒地
【飛虎之雷霆極戰】蔡潔處女作全裸與曾志偉演對手戲　《飛虎》馬國明手下是墨爾本華姐冠軍
13:56 2020/05/20
【飛虎之雷霆極戰】蔡潔處女作全裸與曾志偉演對手戲　《飛虎》馬國明手下是墨爾本華姐冠軍
【木耳中毒】34歲女子食浸泡超過一日黑木耳中毒肝衰竭亡　中醫：木耳不能浸過夜
10:37 2020/05/20
【木耳中毒】34歲女子食浸泡超過一日黑木耳中毒肝衰竭亡　中醫：木耳不能浸過夜