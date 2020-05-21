【生活智慧】浴室吸盤掛勾好易跌 日本節目教一件簡單物品助輕鬆加強吸力
親子 13:10 2020/05/21
相信每個人都試過，家裏不時聽到「砰」一聲，原來是浴室的吸盤掛勾，連帶東西掉下來。吸盤掛勾久而久之失去吸力，要花錢買新勾。原來只需一件隨手找到的物品，就可以幫助吸盤掛勾加強吸力，不再煩惱砰砰聲。
家庭主婦必睇的日本綜藝節目《生活魔法家》最近一集教路，在浴室最常用的吸盤掛勾總是掉落，經常聽到「砰」一聲，節目教路，只需一支潤手霜，就可將陳舊吸盤掛勾恢復吸力，牢固啜實牆壁。
只需1粒米份量乳液
只需1粒米的份量，塗在吸盤背面，就能牢牢黏住了，難以拔出來。
吸盤的原理是，與牆面的縫隙呈真空狀態，才能黏在牆上。陳舊的吸盤因背面出現刮痕變得不平滑，於是空氣就能走入刮痕，令吸盤掉落。塗上潤手霜就能填補這些刮痕空間。
可用護髮素洗潔精代替
除了潤手霜，節目的專家指出可用護髮素、洗潔精代替，只要黏稠的液體就行；至於水就不行，因為水份會乾透，好快再掉落。
另有台灣傳媒曾教學，用食油和凡士林也可，以前者效果較好，最好就是乳液。
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責任編輯︰林綺玲