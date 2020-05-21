【新冠肺炎】消息：新增至少6宗輸入個案　患者從巴基斯坦返港

▲ 消息指，本港新增至少6宗輸入個案，患者從巴基斯坦返港。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（21日）新增至少6宗輸入個案，其中一名73歲患者初步確診，衞生防護中心及醫管局下午召開記者會，本港至今累計有1,055宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

其中一名患者是73歲女人，她從巴基斯坦返港，其深喉唾液樣本初步對新冠病毒呈陽性反應，由檢疫中心轉送屯門醫院接受治療，暫時列作輸入個案。

【新冠肺炎】消息：新增一宗初步確診個案 患者從巴基斯坦返港

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

政府抗疫專家組成員福田敬二接受專訪時認為，港人防疫表現出色應感自豪，但疫情反覆不可鬆懈。他指疫症影響深遠，世人應牢記是次經驗，又預期戴口罩將成全球防疫之道，更多專訪內容：

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記者：伍瑋瑋