【退休創業】生意人退而不休闖出路　200萬創業賣日本手製蘋果批

▲ Tony的甜品店主打青森蘋果批，曾創下日賣500個的紀錄。（黃建輝攝）

不少打工仔或老闆，勞碌大半生後退休，也選擇舒舒服服享清福。不過65歲的魏勝鈞（Tony）大膽豪擲200萬元開創另一番事業，不惜工本將日本甜品運來香港，雖然忙碌卻充滿挑戰，令退休生活更添色彩。

看起來相當年輕的Tony，活力十足，完全不似已達花甲之年。退休前本業做電子產品，由市場部做到總經理、董事長。後來在廣州及東莞自行設廠，專做電器零件，如吸塵機捲綫器、釣魚用的探魚器等，亦為客人設計配件，然後出產至歐美等地，因此他經常到世界各地出差，亦長駐內地生活。

因健康問題退休

他投身行業40多年，以前星期一至六工作，更要住在國內工廠內，非常困身。大約2014至2015年左右，長時間勞碌導致身體抱恙，要進行通波仔手術，腳亦出現毛病，因此決定退下火綫。其仔女一個是工程師、一個從事風險評估，沒興趣接手生意；妻子也不希望他長居內地，於是計劃退休並決定結束生意，回港過退休生活。

Tony的生意頭腦，在退休後仍然沒有停下來，創業念頭一直蠢蠢欲動。他說：

以前做廠時我要直接參與做產品開發，不停創新，為公司思考如何延續品牌及產品的壽命。我自己沒有太多嗜好，又因為身體關係不能做劇烈運動，休息了一兩年，期間試過做網購生意，在亞瑪遜售賣電子零件，但結果不理想，失敗收場。

Tony之後開始覺得無所事事，很難過日晨。以往忙於工作，與朋友們幾乎斷絕來往，於是開始重新聯絡上他們，飛到海外如美國、意大利等地探朋友聚舊，順便旅行遊歷。他有一位在日本定居多年的舊相識，在當地開設名為Tokyo Cake Factory Cocolo的甜品蛋糕廠，Tony一試愛上，更決定嘗試將甜品引入香港。

▲ 所有蛋糕經低溫急凍，再在店舖解凍焗製，爐具、材料都是日本貨，相當講究。（黃建輝攝）

找到退休後新目標

Cocolo零售店設在東京池袋，工場則在和歌山，主理人為田中久利市甜品大師，堅持完全使用日本食材、全人手製作，批發至日本大大小小的甜品店，甚至酒店咖啡室。所有產品當時只作內銷，Tony於是決定投資數十萬，租用朋友在銅鑼灣地帶的舖位，開設一間小小的外賣店，專售Cocolo的蛋糕。

Tony不經第三者，自己做入口商，租用凍倉儲存，甚至親自送貨，更不時飛到日本工場考察，事事親力親為，很忙但卻很有滿足感。可惜因為蛋糕賣相普通，吸引力低，雖然口碑不錯，但因為賣得便宜，利潤極低，生意額平平亦不足以抵銷成本，營業8個月期間每月也虧蝕，最後損手離場。

Tony說：

其實不算蝕了很多，卻賺了不少經驗，食客個個都讚好吃，反而令我增添信心。

▲ 位於池袋的Tokyo Cake Factory Cocolo本店，低調但深受本地人歡迎。（相片由受訪者提供）

因為不甘心，Tony決定另覓舖位再開店，不考慮銅鑼灣、尖沙咀及旺角等鬧市，反而希望找一個悠閒的地方，客人可以坐下慢慢吃，甚至邊行邊吃，最後找到西貢這個舖位。他本身不是老行尊，第一次正式開甜品店，第一步創業之路已行錯，結果交了不少「學費」。

原來這店前身是教學中心，改作食店要全部拆掉再重新設計，抽風、去水、地板及廁所位也要重裝，裝修比預算高出2至3倍價錢，更有裝修公司開出150萬天價，他笑說當時嚇到腳軟！最後他選了另一家報價較便宜的公司，可惜已交了大半年空租，加上不惜工本引入昂貴的日本爐具，最終總共投資了接近200萬。

問他不怕蝕大本嗎？Tony卻說：

其實是騎虎難下，不過我退休時已作出儲備，仔女已出身，沒有太大負擔。這盤生意不為賺大錢，自己也不求大富大貴，即使全蝕掉也無所謂，不會唔開心。反而自己有了目標，生活更充實、更有滿足感。 以前早上飲完茶後，已不知如何打發時間，真的沉悶到在家「發霉」，不想過這樣無聊的人生下半場。現在可以做自己喜歡的事，跟以前工作不一樣，感覺輕鬆，不會太大壓力。

▲ 店子由Tony親自設計，連牆上的青森蘋果園相片都是親手操刀。（黃建輝攝）

太太由質疑變支持

Cocolo西貢店在去年9月開幕，店子陳設都是Tony一手一腳設計，簡約和風似身在日本。憑着手製青森蘋果批打響名堂，由日本急凍直送，再即場以北海道牛油及日本吉士醬新鮮焗製，令整條街也瀰漫着烘焙香氣。周末最高峰銷量賣500個，更曾試過賣斷市。店內另有售日本芝士蛋糕、京都抹茶等產品，也大受歡迎。

▲ 青森蘋果批每件$33，入口熱辣辣，外層酥皮鬆脆，餡料有粒粒蘋果肉及香滑吉士。（黃建輝攝）

年初新冠肺炎疫情爆發，幸運地對其生意影響不太嚴重。疫情期間不少港人為了放風，一窩蜂擁到西貢行山郊遊，也帶來生意，因此未算太大打擊。反而Tony害怕不能入貨，心急選用空運來港，不過成本極高，差不多接近10萬元運費。這批貨雖然蝕本，不過他亦沒有加價，至少以後學懂得長遠計劃，入定多點貨作儲備，每一步也是學習的機會。

甜品生意漸上軌道，Tony也深明做生意的道理，不時從日本引入時令新產品，為食客帶來新鮮感。他樂觀估計約年尾已可回本，更有開設分店的鴻圖大計，妻子由質疑變成支持，也為他打了強心針。雖然利潤不高，他只求做到收支平衡，最重要是將產品介紹給港人，賺取寶貴經驗，和附近店主結成好友，退休日子也過得更有意義。

記者：張頌婷