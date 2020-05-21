【復課安排】教聯會促請教育局加強支援學校復課　以照顧學生學習及情緒

▲ 教聯會促請教育局加強支援學校復課。（教聯會圖片）

目前新冠肺炎疫情有所緩和，教育局早前宣布全港學校分階段復課，香港教育工作者聯會今日（21日）會見傳播指促加強支援學校應對復課，指學校及老師遇到不少挑戰，主要圍繞學校防疫工作，以及照顧學生學習及情緒兩大方面。

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教聯會發言人指今次的停課歷時數月，打亂了不少學校原有學與教的部署。面對復課，學界在教學進度、測考、呈分試、升班及畢業典禮等方面，都作出了相應的調整。教聯會調查發現，學校普遍安排延後放暑假、減少課外活動、縮窄考核範圍等處理教學與測考，故促請教育局加強支援學校，讓學生可以順利復課。

為了解學校安排復課的情況，教聯會於5月16日至19日進行有關調查，得到近500名中小幼教師回應。調查發現，受訪學校普遍需要追回教學進度，近8成受訪教師表示學校需要延後放暑假，表示需要減少課外活動的有逾6成。測考方面，過半數教師表示會縮窄考核範圍，改以學生的日常學習表現評估有逾4成半。至於小五呈分試，調查發現5成半教師指學校會在7月6日至10日舉行。

對於學生升班的安排，逾半數教師指學校會安排全部學生升班，3成半教師指會按復課後考試或評估表現決定。面對歷時數月的停課，調查發現近9成學校對暑假安排有所調整。其中，逾3成半教師表示其學校會延遲兩星期放暑假，近五分之一學校延遲一星期。

面對即將來臨的復課，學校及老師都遇到不少挑戰。超過8成教師表示，對於確保學生有足夠的社交距離感到困難。逾7成教師分別指追回教學進度、協助學生重新適應校園生活及照顧學生學習差異遇上挑戰。此外，教育局早前向全港學校發放一筆過「防疫特別津貼」，逾6成教師指其學校的津貼已全部用完，表示已使用了大部分款項的有逾3成。

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因應學界預備復課遇上不少挑戰，教聯會促請教育局加強支援學校，建議局方增加津貼，並簡化學校採購防疫物資程序，支援教育界防疫。為保障教職員的健康，政府可考慮免費為教職員提供核酸測試。同時，當局應加強對特殊學校及「火柴盒學校」的防疫支援，減低交叉感染的風險。其他建議包括：盡快公布跨境生的各項安排、精簡或推遲校本評核、加強對幼稚園的財政支援，以及給予學校更多彈性處理今年全方位學習津貼、姊妹學校計劃津貼等的撥款。

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記者：馮琪雅