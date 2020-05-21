【勇者無懼】日本水著女星家養300隻昆蟲　當煮食材料：杜比亞蟑螂味道似蝦【有片】

▲ 日本水著女星家養300隻昆蟲當煮食材料，並在社交媒體推廣食用昆蟲。

日本無印良品早前推出「蟋蟀仙貝」在網絡上引起熱議。不少人都認為以昆蟲製為食品難以入口，但日本一名水著女星家中飼養300隻昆蟲，不少會以昆蟲製作料理，更上節目《有吉反省會》分享食昆蟲的心得！

水著女星愛吃昆蟲

水著女星荒川真衣現職護士，她不時在Instagram及Twitter等社交媒體上分享有關昆蟲的內容，就連網民也不禁問她：「為何是昆蟲、不能有更可愛的興趣嗎？」

荒川真衣日前亦現身節目《有吉反省會》，她表示是由蟋蟀零食開始接觸食用昆蟲。當她對食用昆蟲加以研究，越來越了解之後，就希望更多人可以接納以昆蟲當為食物，因此開始於社交媒體推廣食用昆蟲。

▲ 荒川真衣已吃過約50種昆蟲。（圖片來源：mai_konchu Instagram）

她現時於家中飼養300隻昆蟲，包括蟑螂及蟋蟀，另外亦有飼養爬蟲類動物。因此昆蟲不但會作為爬蟲類動物的糧食，她自己也會當作食材，更大讚昆蟲：「可愛到想將牠吃下」。

食用蟑螂味道似蝦

荒川真衣透露自己已吃過約50種不同的昆蟲，並向主持分享多款昆蟲料理。由她的社交網絡亦可以看到，她不時會將昆蟲配上炒飯，又會用昆蟲煲湯，最誇張的是直接以蠍子送飯！

▲ 蠍子飯賣相嚇人。（圖片來源：mai_konchu Instagram）

她不但吃過蠶蛹，更連蠶的糞便乾燥後製成煎茶飲用都試過。當主持問她有沒有吃過蟑螂，她就指吃過家中飼養的杜比亞蟑螂，形容味道與蝦類似。而她所提到的蟋蟀零食在驚安殿堂亦有發售，她大讚好食之餘亦非常下酒。不過她亦坦言並不是每一種食用昆蟲都美味，例如黑蠍子「得個硬字」，又指烹調方法亦非常重要。

▲ 她也會在日常便當上加上昆蟲。（圖片來源：mai_konchu Instagram）

食用昆蟲或可解決糧食短缺問題

隨著全球人口持續增加，未來可能會面臨糧食危機，聯合國糧農組織早於2013年已鼓勵進食昆蟲。而且昆蟲養殖速度快，含豐富優質蛋白質、多種維生素、纖維和礦物質等等，未來或許能夠解決全球糧食和飼料短缺問題。

荒川真衣製作昆蟲料理的影片：

日本昆蟲狂熱少年的奇異初戀 與蟑螂相戀1年：曾幻想與牠做愛

【毒蟲來襲】隱翅蟲飛入家男子曬戰績「一晚抓50隻」 醫生：腐蝕性毒液可致皮膚潰爛

【煲底滅門】四腳蛇一家十多口命喪煲底 網民驚呼：電飯煲「滅門血案」

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2