【東張西望直擊】黃大仙大成街街市養鼠為患　老鼠橫行隨處「搵食」咬壞貨物

▲ 黃大仙大成街街市養鼠為患，老鼠橫行隨處「搵食」咬壞貨物。

老鼠出沒注意！街市一向是鼠患黑點，不過位於黃大仙的大成街街市，鼠患問題特別嚴重，TVB節目《東張西望》直擊街市情況，發現不少老鼠出沒，明目張膽「搵食」，不但咬壞貨物，令一眾檔主大呼頭痛，更造成嚴重的衛生問題。

雜物提供老鼠藏身之處

節目組請來有多年滅鼠經驗的專家，香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強，一同前往大成街街市視察，發現在晚上約7時，街市未完全打烊，仍然燈火通明，惡鼠已經出動，街市的地上、檔口的紙箱都有牠們的蹤影，牠們更會爬上檔口和天花板的渠管上。攝製隊經過一個檔口，放眼過去，已發現3、4隻老鼠。

陳偉強解釋，由於街市有不少空置的檔口，放滿了雜物、紙箱，提供了保暖的環境，容易讓老鼠匿藏。而攝製隊視察時亦未見有放置俗稱「老鼠米」的藥餌，導致肆意橫行。

▲ 大量雜物堆積。（影片截圖）

惡鼠咬壞蔬果造成損失

鼠患問題更令不少街市檔主十分困擾。有菜販表示檔口營業時，已經有老鼠光在天化日下四出覓食，坦言「24小時都有老鼠」，不少蔬果、紙箱都被老鼠咬壞，造成損失。

為了防鼠，許多檔主出盡絕招，例如在檔口打烊後，特意將蔬果籃放置在鐵箱內，避免老鼠匿藏，又布封好整個檔口，不過亦未能完全將惡鼠趕盡殺絕。有街市檔主表示，鼠患問題投訴無門，沒有相關放置老鼠藥，只能靠自己出錢。

不過，部分檔主慣性將食物殘渣或垃圾扔出通道和地上，無疑亦加劇了鼠患問題。

▲ 老鼠出沒。（影片截圖）

除了滅鼠不力，亦與街市附近一項工程有關，該區區議員施德來指，政府近年進行啟德河改善工程，挖掘河道期間，令不少老鼠轉移陣地，到附近「好食好住」的街市聚居。另外，更有街市上蓋的住宅居民投訴，有老鼠入屋，情況令人擔憂。

節目組向外判清潔公司負責人查詢，獲對方回應「任何一個街市都可能有老鼠，市民見到覺得唔舒服，呢個唔出奇」，又指公司人員放置藥餌後，就會交予食環署跟進處理。不過，有在場的食環署外判清潔工友則表示，滅鼠並不在他們的工作範圍以内。

節目組向食環署去信查詢，獲回覆指食環署的街市管理服務承辦商，除日間在街市範圍內進行恆常清潔外，每晚在街市停止營業後，亦須進行徹底清潔工作，並定期在街市提供防止蟲鼠服務，包括放置藥餌和安裝鼠籠。

有不少街坊表示，街市鼠患問題嚴重，令人卻步，「睇到就驚，唔買喇」、「可能去冰鮮檔度買餸」。

據食環署4月22日公布，2019年全年的整體鼠患參考指數為4.2%，當中除了灣仔區錄得11.7%的鼠患參考指數外，2019年全年其他各區公眾地方的鼠患參考指數均低於10%，認為鼠患情況並不普遍。

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責任編輯：羅嘉欣