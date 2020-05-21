【減肥大作戰】爭鮮壽司脂肪熱量大比拼 營養師點評各款壽司邪惡程度
食用安全 17:27 2020/05/21
天氣轉熱，不少人都喜歡食雪糕、喝凍飲消暑解渴，而壽司也是市民在炎炎夏日最喜歡吃的食物之一，但究竟食哪種壽司會比較健康？澳洲註冊營養師郭思慧Grace就計算了連鎖壽司店「爭鮮」各款外賣壽司，推介多款可放心食用的壽司。
Grace近日在Facebook分享，計算在外賣壽司店買入的壽司營養價值，將各款壽司分為「放心食」、「適可而止」及「少食為妙」三大類別：
放心食
|壽司（每件計）
|卡路里
|碳水化合物
|蛋白質
|總脂肪
|甜蝦
|40kcal
|8g
|2g
|0.1g
|刺身蝦
|42kcal
|8g
|2g
|0.1g
|熟蝦
|42kcal
|8g
|3g
|0.1g
|蟹風味棒
|40kcal
|8g
|1g
|0.1g
|八爪魚
|43kcal
|8g
|3g
|0.1g
|魷魚
|42kcal
|8g
|2g
|0.1g
|馬刀貝
|39kcal
|8g
|1g
|0.1g
|北寄貝
|41kcal
|8g
|2g
|0.1g
|帶子
|41kcal
|8g
|2g
|0.1g
|赤貝
|41kcal
|8g
|2g
|0.1g
|小帆立貝
|46kcal
|8g
|3g
|0.3g
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適可而止
雖然是「適可而止」的壽司，但Grace亦表示，即使是減肥人士也可選吃，只要控制進食件數即可。而按食物換算，兩件壽司等於一份五穀，3件魚生就等於一份肉類。
|壽司（每件計）
|卡路里
|碳水化合物
|蛋白質
|總脂肪
|三文魚
|53kcal
|8g
|2g
|1.1g
|吞拿魚
|48kcal
|8g
|3g
|0.5g
|希靈魚
|51kcal
|9g
|2g
|0.9g
|多春魚籽
|47kcal
|9g
|2g
|0.5g
|海膽
|48kcal
|8g
|2g
|0.5g
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少食為妙
一件壽司體積細小、易入口，常常不自覺就會多食兩、三件。Grace表示，一般女士適宜進食6至8件壽司，男士是8至10件，便能夠滿足一餐的碳水化合物及蛋白質的營養需求。
|壽司（每件計）
|卡路里
|碳水化合物
|蛋白質
|總脂肪
|烤三文魚腩
|64kcal
|8g
|2g
|3g
|蒲燒海鰻
|68kcal
|8g
|3g
|2g
|腐皮
|72kcal
|10g
|2g
|2g
|玉子燒
|52kcal
|10g
|2g
|0.5g
|玉米
|56kcal
|9g
|1g
|2g
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責任編輯：陳昊淋