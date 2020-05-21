【減肥大作戰】爭鮮壽司脂肪熱量大比拼　營養師點評各款壽司邪惡程度

▲ 澳洲註冊營養師郭思慧Grace計算爭鮮各款壽司營養價值。

天氣轉熱，不少人都喜歡食雪糕、喝凍飲消暑解渴，而壽司也是市民在炎炎夏日最喜歡吃的食物之一，但究竟食哪種壽司會比較健康？澳洲註冊營養師郭思慧Grace就計算了連鎖壽司店「爭鮮」各款外賣壽司，推介多款可放心食用的壽司。

Grace近日在Facebook分享，計算在外賣壽司店買入的壽司營養價值，將各款壽司分為「放心食」、「適可而止」及「少食為妙」三大類別：

放心食

壽司（每件計） 卡路里 碳水化合物 蛋白質 總脂肪 甜蝦 40kcal 8g 2g 0.1g 刺身蝦 42kcal 8g 2g 0.1g 熟蝦 42kcal 8g 3g 0.1g 蟹風味棒 40kcal 8g 1g 0.1g 八爪魚 43kcal 8g 3g 0.1g 魷魚 42kcal 8g 2g 0.1g 馬刀貝 39kcal 8g 1g 0.1g 北寄貝 41kcal 8g 2g 0.1g 帶子 41kcal 8g 2g 0.1g 赤貝 41kcal 8g 2g 0.1g 小帆立貝 46kcal 8g 3g 0.3g

【天后減肥】鄭秀文推介減肥湯梁漢文7日減6磅 營養師點評「極速縮水」餐單【附詳細意見】

適可而止

雖然是「適可而止」的壽司，但Grace亦表示，即使是減肥人士也可選吃，只要控制進食件數即可。而按食物換算，兩件壽司等於一份五穀，3件魚生就等於一份肉類。

壽司（每件計） 卡路里 碳水化合物 蛋白質 總脂肪 三文魚 53kcal 8g 2g 1.1g 吞拿魚 48kcal 8g 3g 0.5g 希靈魚 51kcal 9g 2g 0.9g 多春魚籽 47kcal 9g 2g 0.5g 海膽 48kcal 8g 2g 0.5g

【美白護膚】奇異莓比奇異果更多維他命C及高纖 營養師拆解「BB奇異果」營養功效

少食為妙

一件壽司體積細小、易入口，常常不自覺就會多食兩、三件。Grace表示，一般女士適宜進食6至8件壽司，男士是8至10件，便能夠滿足一餐的碳水化合物及蛋白質的營養需求。

壽司（每件計） 卡路里 碳水化合物 蛋白質 總脂肪 烤三文魚腩 64kcal 8g 2g 3g 蒲燒海鰻 68kcal 8g 3g 2g 腐皮 72kcal 10g 2g 2g 玉子燒 52kcal 10g 2g 0.5g 玉米 56kcal 9g 1g 2g

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋