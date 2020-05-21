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【減價開倉】名牌開倉低至1折　意大利Anteprima晚裝逾萬元減至299元

休閒 13:53 2020/05/21

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

本地時裝集團Sidefame旗下品牌將開倉減價，包括OL最愛的意大利品牌Anteprima，全部低至1折發售。（官網圖片）

抑壓多月，時裝精終於有上街消費的藉口了。旗下有多個著名時裝品牌的本地時裝集團Sidefame，於本月27日起於海港城展銷集舉行開倉活動，集團的品牌包括OL最愛的意大利品牌Anteprima及日本設計師Atsuro Tayama、潮流生活概念店Cocktail、以印花著名的芬蘭布藝品牌Marimekko，還有日系潮人大愛的45R全都有份參與，貨品低至1折，試問大家點得忍手？

Anteprima的Wirebag無人不識，品牌的服裝也是OL至愛。（官方圖片）

OL至愛意大利品牌Anteprima晚裝連身裙，原價11,800元，減至299元。（官方圖片）

Anteprima手袋，原價5,800元，減至1,160元。（官方圖片）

Anteprima耳環，原價1,695元，減至169元。（官方圖片）

本地時裝集團Sidefame多年來都會不定期舉辦開倉活動，大家每次的心情都是望穿秋水，皆因Sidefame旗下的時裝品牌向來都大受歡迎，而且品牌都屬高檔次，售價絕不便宜。今次開倉全場貨品低至1折發售，部份精選單品更只售$99，大家好趁今次開倉入定貨看門口了。

Marimekko背心連身裙，原價2,995元，減至599元。（官方圖片）

女裝的Anteprima及Atsuro Tayama服飾設計斯文大方，是OL們的至愛，開倉除了服裝之外，也有手袋及飾物，百多元有交易，甚至較為隆重的Anteprima one-piece宴會裙都有，由萬多元減至$300，手快有手慢無。

45R長身恤衫，原價2,795元，減至279元。（官方圖片）

45R通花胄心，原價11,995元，減至1,199元。（官方圖片）

 

Atsuro Tayama條子襯衣，原價1,995元，減至598元。（官方圖片）

45R當然是大家出擊的目標之一，此日本品牌由藍染及傳統日本工藝起家，向來講求的是質料及精細的手工藝，一件上衣就要數千至上萬元。今次開倉45R的貨量較以往多，而且都是易穿易襯的基本項目，絕對值得入手。

少女們當然不容錯過Marimekko及Cocktail，大量顏色豐富的印花服裝，正適合今個夏天穿著，配飾如手袋、絲巾減至3數百元，折扣前所未有。

Sidefame Bazaar Sale開倉詳情︰

日期︰5月27日至6月1日

地點︰海港城展銷集

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