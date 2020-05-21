公屋遊樂場設計過時又失修　申訴署展開調查

▲ 申訴專員今日邀請公眾就公屋遊樂場的保養與維修提供資料。（申訴專員公署圖片）

申訴專員趙慧賢今（21日）宣布，展開主動調查，審研房委會公屋遊樂場的保養與維修，是否有可改善之處。



截止去年1月，房委會轄下公共屋邨，設有超過4,500個遊樂場設施。近年有報道指屋邨內遊樂或健體設施，失修情況普遍；亦有設施損壞多時，但維修進度緩慢，令邨內居民長期無法使用。另外有不少人認為遊樂場設計過時，千篇一律，未能滿足現今需求。



現時公屋遊樂場大多採用組合式遊樂設施及活動組件，根據房委會政策，有關設施必須由「房委會遊樂／健體設施代理商參考名冊」中的代理商安裝及維修。日常管理方面，房屋署會定期派職員巡查遊樂場設施，如發現損壞，會按機制通知工程人員，和負責代理商進行檢查及維修。

在更新遊樂場設施時，房屋署會要求名冊上的代理商提供新產品的資料和建議，供相關的屋邨管理諮詢委員會考慮，並且會進行公開招標。



趙慧賢說，香港公屋居住人口眾多，屋邨遊樂設施是附近居民日常主要的戶外遊樂場地，因此其供應和安全均十分重要。今次主動調查的審研範圍，主要針對公共屋邨遊樂場設施的維修與保養機制，包括房屋署對有關設施的日常檢查程序，以及房委會對設施代理商的表現之監管情況等。

調查中的遊樂場設施包括兒童遊樂組件和健體器材，公署希望藉此探討改善整體公共屋邨遊樂場質素的方法。

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責任編輯：吳卓峰