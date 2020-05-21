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【疫境求生】疫情下英防自殺網課需求增　3S助自殺傾向人士走出鬼門關

休閒 13:25 2020/05/21

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Zero Suicide Alliance網頁，提供免費防自殺課程。（網上截圖）

猶記得哥哥張國榮是2003年沙士期間自殺，今次新冠肺炎疫情比沙士更加嚴峻，影響更廣泛，不單醫護人員承受巨大的心理壓力怕被感染，經濟下滑，失業率上升，加上支援服務受影響，容易觸發抑鬱者的患者舊病復發。英國非牟利組織「零自殺聯盟」（Zero Suicide Alliance，ZSA）提供的自殺干預網課，截止本月，全球訪客人數已超過100萬，並且有50多萬人完成了ZSA提供的自殺干預網課

ZSA 2017年成立，部分資金來自英國衛生部，目的是防止更多人自殺，主要活動是免費培訓，提高對自殺徵兆的認識，以及教育防範和介入技能。

課程有不同的案例，這是其中一個有關兒子要自殺，父親如何幫助他的例子。（網上截圖）

2016年，全球就有80萬人自殺，單是英國，2018年就有超過6,500人自殺，其中男性佔四分之三。而2003年沙士期間，65歲以上的自殺事件就增加了30%。因此，在新冠肺炎疫情下，英國自殺人數存著隱憂。而且據統計，一個人自殺是可以影響20人的情緒。

ZSA的網課提供兩個版本，10分鐘和20分鐘，傳授的技能包括如何幫助有自殺念頭的人回心轉意，鼓勵開誠佈公的交談。

例如10分鐘的網課，當中還會有過來人分享，包括曾自殺的過來人Jonny Benjamin，後來積極推廣如何預防自殺而取得MBE勳章；Angela Samata其伴侶於2003年自殺後，她積極為防止自殺推廣工作努力。

英國曾自殺的過來人Jonny Benjamin，也在課程上分享自己的過去。（網上截圖）

參加課程的人還可以挑選不同的個案（家人、同事、陌生人）收看，看看一旦真實生活面對如此情況，是如何展開對話，裝備自己，嘗試拯救生命。

課程還提出3個S：See（留意問題）、Say（說出來）、Signpost（尋求援助積極支持）。有自殺傾向的人，最強烈的信號，是覺得自己一無是處，是身邊的人的負擔。不妨與他直接討論他是否想自殺，然後確保那刻他不會傷害自己，並且尋求專業人士的協助。

Zero Suicide Alliance提出3S，希望幫到有自殺傾向的人。（網上截圖）

本周是英國一年一度的「心理健康周」，今年的主題是善（kindness），對需要的人釋出善意、作出善舉，也包括善待自己。

撰文：何小雲

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