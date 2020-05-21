【DSE中史科】中史卷卷一題目曝光　涉抗日戰爭及文化大革命議題

▲ DSE中史科今日開考。（程志遠攝）

中學文憑試中史科今日（21日）開考，中史科卷一題目涉及抗日戰爭及文化大革命。

【DSE中史科】卷二題目探討女性參與革命運動的貢獻 題目考「張竹君」

試卷一的甲部分為必答題及選擇題，必答題的題目包括春秋時期、抗日時期，當中包含平王東遷、九一八事變等議題；而選答部份題目涵蓋秦漢、元朝、明朝、清朝、中華民國及近代中國，當中考題包括漢朝以儒家治國、貞觀之治、元朝行省制、國共合作及辛亥革命。

甲部分的必答題中，抗日時期的題目包含2幅與蔣介石有關的漫畫，考生需按資料回答圖中的事件，並舉出理據支持自己的觀點；另需寫出漫畫對蔣介石所持的態度，並回答是否同意漫畫家的觀點等。

另一資料則是兩張抗日戰爭時期的宣傳品，考生需描述宣傳品中日軍的形象，及舉例支持自己的看法；以及引用史實解釋是否同意其中一張宣傳品的觀點等。

乙部的分為上古至19世紀中葉及19世紀中葉至20世紀末兩部分，考生需在兩部分各選答一題，其中第6條題目涉及李烈鈞，相對其他題目較為冷門，另有文化大革命及辛亥革命等熱門考題。

第7題的文化大革命題目中，試卷提供三個資料，包括文化大革命的史稿、學者論點、照片及宣傳畫等。考生需按有關資料分析文化大革命的背景及兩個特點，以及對經濟、文教及政治的影響。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩、郭家穎