【兒童健康】復課前均衡飲食加強記憶能力　營養師推薦5種營養素為學童補腦

▲ 學童復課在即，家長為孩子準備含有豐富營養素的食物，有助提升他們的學習能力。（iStock圖片）

莘莘學子面對漫長「疫假」即將告終，下星期起陸續分批復課，心情應該乍驚又喜。作為家長，更是會擔心子女復課後對學校生活的重新適應、能否追上今個學年的課程進度等，英國註冊營養師、香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師雷嘉敏，同樣身為媽媽，對孩童攝取足夠營養素一向有心得，不如由她分享能提升學習能力與記憶力的補腦「良」食。

▲ 香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師雷嘉敏指小朋友應養成食早餐的好習慣：「如食麥包、麥皮都是好選擇，纖維亦好豐富。」（被訪者提供圖片）

作為在職媽媽的香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師雷嘉敏，很能體會香港家長的憂心：「復課在即，好多家長都會好擔心子女又要考呈分試，又要補課上堂，都想多了解有哪些營養素可提升小朋友的腦部發展及學習能力。」以下就是她推介能增進孩子腦部健康及記憶力的「補腦」營養素。

1.碳水化合物——能量火車頭

碳水化合物的五穀類經消化後，都會轉化成葡萄糖，而葡萄糖是腦部的主要能量來源，小朋友特別需要，雷嘉敏解釋：「特別是孩子經過一晚酣睡後，上一餐已是前一晚的七、八時吃的晚餐，所以食早餐對他們很重要，可以提升能源，補充足夠養份。有研究指出，唔食早餐的小朋友，其集中力、注意力、學習能力都會較低；而有食早餐的小朋友，讀書成績則會較好，建議小朋友一定要養成食早餐的習慣。」

食物來源：麥包、糙米、燕麥

▲ 補腦「良」食吃得對，對孩子成長健康及腦部發展很有裨益。（iStock圖片）

2.蛋白質——提神補腦

蛋白質是製造腦細胞的基本原材料，含有的氨基酸亦是製造神經傳導物質的主要元素，適當補充蛋白質可以幫助小朋友的智力發展及記憶力。

食物來源：肉類、魚類、雞蛋、豆類

3.脂肪——醒目好記性

雷嘉敏指不飽和脂肪酸Omega-3，如DHA，對孩子腦部、視網膜的發展都好重要。「DHA能令視網膜的細胞變得柔軟，容易刺激光感細胞，訊息會更快更易傳到大腦，提升小朋友的視覺能力；亦有助小朋友的腦部發展，加快他們的腦部訊息傳遞，學習能力及記性都會有所提升。建議家長每星期為孩子煮一至兩次的深海魚，如三文魚及沙甸魚等。」

食物來源：深海魚、果仁

▲ 果仁如合桃、杏仁等均含有豐富Omega-3，建議每日食兩至三粒沒有加添糖或鹽的更健康。（iStock圖片）

4.維他命——提高IQ、EQ

維他命C：抗氧化能力高，令大腦功能更靈活、提高IQ。

食物來源：新鮮水果、蔬菜

維他命B雜：維持腦神經細胞正常功能，如長期攝取不足夠，人就會好煩躁、思想不夠集中，小朋友好難穩定情緒，有機會影響學習。

食物來源：五穀雜糧、綠葉蔬菜

5.礦物質——發展骨骼

鐵質 ：能維持血液健康，運送足夠氧氣至身體不同部位，否則人易累，腦部功能運作亦欠佳，也會影響學習能力。

食物來源：紅肉（如豬、牛、羊）、雞蛋

鋅 ：對記憶力好關鍵，因大腦負責短期及長期記憶的海馬體含有好多的鋅，缺鋅將導致孩子記憶力下降，學習成績差。

食物來源：種子、堅果、紅肉

鈣 ：對神經系統好有益處，能幫助放鬆過度繃緊的肌肉，改善小朋友的睡眠質素，對於他們的牙齒、骨骼發展都有裨益。

食物來源：芝士、牛奶、硬豆腐、深綠色蔬菜、乳酪

記者：鄺素媚