【小兒急驚風】愛女1歲曾發燒抽筋昏迷不醒　踏入5歲不再發病媽媽有感︰過了難關

▲ 台灣媽媽回想女兒曾出現發燒抽筋，如今孩子長大已不會再出現有關症狀，感到安慰。

養兒一百歲，長憂九十九，爸媽看著孩子日漸長大，百般滋味在心頭。台灣有位媽媽的女兒剛過了5歲生日，媽媽回想每年都為女兒慶生，在她1歲生日那年尤其難忘，難忘在於當時生日翌日，女兒出現發燒抽筋熱痙孿，媽媽當下一度以為愛女要離開，如今女兒長大踏入5歲，出現發燒抽筋的機會大大減低，叫媽媽感安心。

台灣Fashion Blogger Chiao育有兩孩，細女香香昨日5月20日生日，一家人每年都會為孩子舉行生日會。回想女兒出世收到了很多祝福，一直被滿滿的愛包圍下成長，不知不覺已5年。媽媽看著女兒長大，憶起1歲那年女兒的生日翌日，想起當時她突發出現發燒抽筋（台灣稱為「熱痙孿」），情況嚇人，媽媽當下憂心女兒會沒命。她在facebook專頁發文︰

五歲的香香我一直都難以想像，因為當時她在一歲生日再一天，曾突然高燒超過40度後熱痙孿，在那之前我沒聽過甚麼是熱痙孿，那晚當下，是我此生感到最恐懼的無所適從，我一度以為我要失去她……

▲ 女兒香香在一歲生日第二天出現發燒抽筋。（圖片來源︰Chiao FB）

看著孩子發燒抽筋感惶恐

Chiao表示，如果有父母親眼見過發燒抽筋的孩子，一定知道這樣的感覺，小兒發燒抽筋的症狀會出現抽搐外，還會口吐白沫、嘴唇發紫、眼睛上吊及完全不醒人事等，爸媽當下見孩子這樣，會感到徬徨無助。

從那晚之後，每當女兒香香生病、體溫變高，都是爸媽最緊繃的時候，害怕又會出現發燒抽筋突發危急的狀況，幸而目前為止，那是唯一一次。

▲ Chiao一家組成幸福四口，每年都會跟孩子慶祝生日。（圖片來源︰Chiao FB）

Chiao引述當時醫生指出，有貧血的媽媽生出這樣體質寶寶的機率大，又或者是家族遺傳，而到孩子5歲後就不太會有發燒抽筋的狀況。如今女兒5歲了，所以媽媽突然回想到此事。

雖然並不一定不會再有，若香香生病我們一定還是最緊張，就只是今年幫香香慶生時，看著她，覺得她突然長大了好多好多，也另有種過了一個關卡的感覺，內心滿滿感觸與感動。

▲ 看著一對孩子安安香香長大，媽媽百般滋味在心頭。（圖片來源︰Chiao FB）

醫生講解小兒急驚風

兒科專科醫生張傑指出，小兒發燒抽筋即是「熱痙孿」，又是中國人所指的「小兒急驚風」，常在6歲以下的孩子身上出現。典型的過程是，孩子突然發高燒或高燒不落時，突然不省人事，而且四肢收緊抽搐、雙眼可能反白、口吐白沫、或失禁，過程由幾十秒至幾分鐘。自然停止後，孩子會進入睡眠狀態，彷如酒醉一樣。之後，就會慢慢甦醒。

當下，在旁的爸媽要好好保護孩子，張傑指出讓孩子平放、面部向一側；不可塞東西到孩子口中；不可嘗試拉直手腳；不用人工呼吸；不用去喚醒或拍醒孩子，靜待孩子的抽搐自然完結甦醒。

還有，父母要留意細節，以便告訴醫生作診斷和治療，包括手腳的抽搐是否對稱、眼睛的反應如何、是否真的不省人事、有否失禁及真正抽搐的時間。

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記者︰顏紫燕