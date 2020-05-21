【公院生B】港媽被遺產房2小時發燒無人理　公院產後如地獄︰分分鐘死喺床

▲ 港媽詩寧分享她兩年前在公立醫院生下兒子，產前產後在醫院過了5日「地獄」生活。

媽媽生仔除了搵命博外，更是有血有淚。港媽詩寧近日分享她兩年前在公立醫院生下兒子，產前產後在醫院過了5日「地獄」生活，包括產後被遺忘在產房兩小時，當時發燒發冷都無人理，去到病房還遇上一連串不堪對待，令她有感「分分鐘死喺床都無人知」。

詩寧的兒子現已兩歲，兩年後，她在上周三（13日）於其Facebook專頁寫下長文，分享產後經歷，她指自己產後發燒，當時她用盡全身力氣問醫生：

可唔可以俾杯水我呀？唔該。

產後沒喝水沒小便 無奈插尿喉

醫生答應了，並表示轉頭叫護士拿給她，結果她在產房等了兩小時仍沒人理。

產房好凍、生完仔流失咗好多好多血，我覺得自己已經凍到似一條死屍，真心的，我當時覺得自己會慢慢的死去……

經歷了51小時陣痛加上生仔，她已經沒力氣叫「救命」。後來有清潔姐姐發現她，幫她通知護士，一名護士衝入產房安排她到病房，並給她電話，讓她跟老公報平安。老公亦很擔心她，

佢話有問護士點解咁耐都未出返去，護士答佢我聯（縫）緊針，一直都聯（縫）緊針……

▲ 詩寧透露產後在病房遇上一連串不堪對待。（相片來源︰詩寧FB）

由於她發燒，兒子出世後亦發燒，要留在BB病房，至於她則被安排在病房中最窄的病床位。她當時仍穿上生產時的紫袍，沒有人為她換衣服。她只好一邊喊一邊困難地自己著衫褲，足足著了一小時。

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自己換衫 遇上惡護士連環被鬧

詩寧後來才知道生完BB會有人幫手著M巾（產婦衞生巾）及衣服，只是又遺忙了她。而她一直未有飲水，終於有病房姐姐拿水給她，她飲完想睡覺之際，又遇上惡護士指責她產後未成功小便，要插尿喉。

她解釋剛剛才飲水，護士最後才肯多給她半小時機會。她因為害怕，把水扮作尿，卻騙不到護士，最終要插尿喉。

終於捱到探病時間，她已60多個小時沒睡，家人幫她抹身、換衫。由於她之前沒穿上產婦衞生巾，因此病床全是血，家人叫清潔姐姐幫忙換床單，又換來連翻指責。

90小時沒睡 哭個不停

到了晚上好不容易準備入睡，等到第二日，已80至90小時沒睡，既很頭暈又難以坐起身，於是她哀求送早餐的病房姐姐為她調直病床，令她可吃麥皮。

如果可以跪，我可能跪咗喺度求佢，我真係好肚餓好需要嗰碗麥皮！

可是對方只不屑地望望她就走了，她惟有躺著把麥皮「飲」下肚，後來反胃嘔出來，她按鐘請求幫忙，清潔姐姐責罵她「嘔到周圍都係」。她發誓只是地上有少少嘔吐物，其他已用膠袋接住。

▲ 詩寧的兒子現已兩歲，她仍難忘當時在公院的產後經歷。（相片來源︰詩寧FB）

等到夜晚可以出院，詩寧終於可以離開「地獄」，卻遇上護士要確保她有小便才能出院。詩寧的媽媽拖著她慢慢行入廁所，她還是未能成功小便，只好哀求媽媽幫她「出貓」。媽媽最初拒絕，怕她身體不適，她後來指「我覺得再唔出院會更危險，分分鐘死咗喺床都無人知」，她一喊媽媽就心軟。她就這樣結束在公院產前產後的地獄5日，總共逾百小時沒睡過，不知流了幾多眼淚。

以上內容及圖片獲「詩寧」授權刊載。

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責任編輯︰駱秀玲