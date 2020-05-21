【生命鬥士】3歲小鐵漢將再開刀換人工心瓣　暖爸集氣：好驚但對仔仔有信心

▲ 3歲小鐵漢將會再開刀換人工心瓣。

為人父母都希望見到子女健康成長，當孩子患病要獨自面對手術，爸媽必然最擔心。今年3歲的「小鐵漢」Kansas，患有先天性心臟病，甫出生做了3次開腔手術才走出鬼門關。不過，小鐵漢的心臟運作仍未完全正常，多年來一直進出醫院覆診。

近日醫院突然致電通知，小鐵漢要再度入院開刀，更換人工心瓣，為下年要進行的另一個大手術打好底子。小鐵漢父母坦言非常擔心，但亦對兒子有信心，相信他定能捱過難關。

▲ 小鐵漢出生就經歷3次大手術。（小鐵漢媽媽facebook圖片）

即將做換心瓣手術

小鐵漢爸爸Jayco今日（21日）在facebook群組為仔仔集氣，他表示收到醫院通知，小鐵漢在下周二（26日）做換心瓣手術，

我真係好驚好驚好驚，但我對我仔仔有信心，之前咁多次手術都撐得過，今次都一定得！

過去3年，小鐵漢要定時到醫院覆診，醫生發現之前補過的心瓣仍出現血液倒流，導致肺壓增加，要靠吃藥維持指數正常，但若情況持續，有機會影響未來的大手術，建議做手術更換人工心瓣。

▲ 見到兒子健康長大，媽媽Doris都感到欣慰。（小鐵漢媽媽facebook圖片）

小鐵漢需獨自留院

小鐵漢下周一會入院，媽媽Doris估計需要住院逾一星期，視乎術後的復康情況。本來Doris還計劃在做手術前要帶兒子出外遊玩，但醫院突然通知要下周做手術，她也感到措手不及。她坦言感到擔心，雖然不算是高風險手術，但始終要開刀，有機會出現術後感染。由於疫情關係，醫院不容許探病，小鐵漢需要獨自留院。

我立即跟小鐵漢說，你真的大個仔了！爸媽唔係身邊，你要加油呀！ 不用怕的，好番就番屋企，你好叻架！

小鐵漢在4歲需要進行最後階段的單心室循環手術，其心臟功能就能達到常人的9成以上。Doris表示，這次換心瓣手術可以為這個大手術打好根基，提升成功率。

▲ 小鐵漢與爸爸父子情深。（小鐵漢媽媽facebook圖片）

爸爸紋疤痕與兒子共進退

Doris產檢時已發現兒子患有心臟病，惟小鐵漢出生後，醫生才發現其心漏情況較預期嚴重，肺動脈窄以至供氧不足，左右心房大小不一。出生第4天，Kansas被送往瑪麗醫院進行首次補心瓣手術，手術成功地把補充物料放進心房，卻沒有預期成效，血液倒流問題仍然存在，心臟功能每況愈下。

醫生告知有另一次手術機會，但成功率僅10%，建議不如不做，但爸爸Jayco堅持為兒子爭取生機，最終手術成功，小鐵漢住院半年後終可出院回家。年紀小小就開了3次刀的小鐵漢，心口留下了一道很深的疤痕，爸爸Jayco認為，這條疤痕成為兒子在死亡掙扎求存的戰績。

為了鼓勵兒子，Jayco跑去紋了個跟兒子一模一樣的疤痕。他希望，將來若兒子因疤痕受人注目，也有爸爸陪伴他一起。

我覺得要跟他擁有同樣的東西，才可解釋給他聽，不需要理會別人目光。

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記者：林愛娜