▲ 傳陳法拉加盟演《上氣。(取自IG)

梁朝偉早前宣布首演Marvel電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),今日外媒有消息指,《上氣》將加入另一華人演員參演,已在美國發展的陳法拉被指將參予演出。

陳法拉在2013年約滿無綫後,曾花4年時間赴美國修畢戲劇碩士課程,去年與男友Emmanuel Straschnov在法國結婚,現時留在美國發展展。

外國媒體《Murphy's Multiverse》今日報導,陳法拉有機會加盟Marvel Studios MCU第四階段新作《上氣》,並演其中一個極為重要的角色,相信會是戲中M16的特工Leiko Wu。

▲ 《上氣》早前因疫情停拍,劇組曾發布偉仔在澳洲的花絮照。(取自IG)

漫畫中Leiko Wu是強大的武術家,也是調查「十環幫」的神盾局特工,並跟上氣一同對抗梁朝偉演的滿大人。

有網民發現在法拉近期的社交平台上,追蹤了《上氣》男主角劉思慕(Simu Liu)以及導演Destin Daniel Cretton,令人相信他們在短期內曾經接觸過。