【減肥陷阱】高鈉高卡豬骨湯拉麵最邪惡　營養師：骨髓脂肪融入湯頭熱量逾2碗飯

▲ 營養師王敏寧表示，只吃麵和配菜不喝湯可隆低最多8成的攝鈉量，不過若然非喝湯不可，吃麵後多吃含鉀質食物也有助排走鈉。

營養師王敏寧（Mandy Wong）指出，湯底確是直接影響整碗拉麵熱量的關鍵。當拉麵、肉類及配料不變，但湯底如選用豬骨或醬油，熱量會有差距，原因正正是湯底。

巿面上，3款常見的湯底包括：味噌湯、醬油湯和豬骨湯。Mandy指，以豬骨湯底的熱量最高，一碗已高達650卡路里或以上，因湯底用豬骨熬湯時，骨裏的骨髓及脂肪會融入湯頭。

跟隨其後第2位高熱量是味噌拉麵，一碗約為600卡路里，原因是製作味噌湯底時，需用油爆香蒜泥、味噌醬並炒至出味，再加高湯煮開，相比醬油拉麵熱量會高些。三者之中，以醬油拉麵熱量最低，一碗約為500卡路里。

▲ 拉麵中的叉燒是五花腩屬於肥肉，加上肥膩的豬骨湯，難怪卡路里高達650。（經濟日報資料庫）

鈉量是每日攝取量2倍

她不建議喝光拉麵的湯底，因為湯底納含量頗高，她引述世衛建議，成年人每日鈉攝取量少於2,000毫克（即略少於一平茶匙鹽），早前消委會曾就拉麵鈉含量發表調查報告，發現吃一碗拉麵（連配菜、肉類、麵條及喝光全部湯），鈉含量已逾2,000毫克，最高可達致4,000毫克鈉，確是驚人。她說：

因此吃拉麵時連湯也一併喝下，已達成年人每日攝取鈉的上限。只吃麵和配菜不喝湯，鈉攝量已可驟減16%至68%，為健康著想，食拉麵時都不要飲光湯底。

此外，亦可在下單時，向侍應或自選減低湯底濃度。又或者可嘗試新派拉麵口味的番茄湯底、雞湯底、蔬菜湯底，都是較健康的選擇。

如覺得吃拉麵非要把湯同飲，那平日不宜將拉麵作首選膳食及經常進食。而吃完拉麵後的數餐，宜選擇多含高鉀質食物及多吃蔬果，如番茄、南瓜、西蘭花；水果方面則有香蕉、火龍果、奇異果及橙，因高鉀質蔬果有助排走體內的鈉。

▲ 營養師王敏寧表示，吃完拉麵後，選擇多含高鉀質食物及多吃蔬果，如香蕉等，有助排走體內的鈉。（iStock圖片）

飲食次序無助減熱量

有指如果想減肥又要吃拉麵，可先吃海帶、豆芽、竹筍、大葱和其他高纖維食物蔬菜，再吃肉類、拉麵，最後才是喝湯，此秘訣可避免胰島素大量分泌，減少脂肪的形成，是否屬實？Mandy表示，的確多吃了海帶、竹筍、大葱等高纖食物，可增加飽肚感而少吃了麵條，一餐中多攝取了纖維，有助降低升醣指數，防止胰島素大量分泌，減少脂肪形成。

不過，如在20至30分鐘短時間內吃一碗拉麵，所有麵條、配菜和肉類都沒有食少到，其實也無助減肥。大前提是帶有熱量的食物，如麵和叉燒都沒有吃少了分量，而先吃或額外增加蔬菜量，此舉無減磅之效。

Mandy說，大部分一碗拉麵的碳水化合物含量都超過一碗飯，單單是麵條，已相等於是1.5至2碗飯的碳水化合物分量。

記者：周美好