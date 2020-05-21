【新冠肺炎】本港企業研發新冠病毒快速測試　15分鐘內成功準確率逾99%

▲ 港企業研發新冠病毒快速測試。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球確診個案累計近500萬宗，死亡人數超過32萬，民眾憂心中招。本港企業Genesprint成功研發新冠病毒快速測試，成首家境外公司獲美國FDA認證。該快速測試可讓測試者於10至15分鐘內，初步檢測體內是否產生新冠肺炎的抗體，準確率>99%。

本港基因檢測企業Genesprint研發了一種名為新型冠狀病毒的快速測試卡（IgG/IgM抗體的快速測試技術），已於本月6日通過歷時4個月的美國FDA認證。

顧問醫生黃致聰表示，該快速測試主要透過檢測人體內的IgG/IgM抗體，確認是否感染。快速測試樣本採集盒內含有一盒血液測試卡、細管抽樣器、刺針裝置、稀釋劑、消毒酒精紙、棉花球及膠布。測試卡外表亦類似驗孕棒，只需將血滴下測試卡，等待約10至15分鐘，即有初步檢測結果，準確率超過99%。

黃醫生指，假如檢測呈陽性，即有超過99%機會為新冠肺炎感染者，應先盡快隔離，並前往醫院治療。

總經理李懿雯表示，目前計劃優先讓前線醫護人員，其家人，或機場旅客使用，為稍後復課或第2波疫情爆發的風險作準備，並將贈送5000套予醫護人員。如市民欲購買自行檢測，暫定售價$380一套，未來或於網上發售，詳情稍後公佈。她又指，目前美國醫護機構已向公司購買約數千套測試卡，準備於當地大規模篩選計劃。

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記者：楊宛茜