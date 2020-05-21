【DSE中史科】卷二題目探討女性參與革命運動的貢獻　題目考「張竹君」

▲ 中史科卷二共分為六個單元，每個單元各設三題考生可以從所選單元中選兩題。（程志遠攝）

中學文憑試中史科今日（21日）開考，中史科卷二共分為六個單元，每個單元各設三題考生可以從所選單元中選兩題。

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單元一涉及二十世紀中國傳統文化發展傳承與轉變，要求考生分析新儒家在香港的背景，當中提供的資料包括陳獨秀與胡適於《新青年》及《青年雜誌》所發表的言論。另有考題需要考生結合毛澤東思想分析當中蘊含的中國傳統思想元素。

單元二，地域資源運用，考生須按照事實資料透過五方面分析唐代國都長安的特點、南宋定都能安的原因並分析能安商業文娛、宗教文化的面貌。另有考題要求考生分析珠江下游農業發展的特質。

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單元三，時代與知識分子，考題涉及群及司馬遷、王安石及孔子等人的政治主張，而單元四，制度與政治演變，考生須分析均田制、府兵制、唐明兩代科舉途徑、科舉與社會階層流動的關係及宋朝科舉的防作弊措施。

至於單元五，宗教傳播與文化交流，要求考生分析道教的起源及南北朝發到兩教相爭、唐代佛教盛行的原因以及從四方面分析馬禮遜來華傳教的方法。

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而在單元六，就涉及女性社會地位傳統與變遷，當中第17題有三個資料，包括4張資料圖片，其中涉及中國紅十字會會長張竹君、光復會會員秋瑾、同盟會會員何香凝，以及同盟會會員唐群英。考生須引用史實從宣揚女權、鼓吹革命、籌募經費等分析她們參與革命運動的貢獻；令需引用其他資料闡述中國於1920年至1929年期間在女子教育上的進展及局限。

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責任編輯：郭詩詩、郭家穎