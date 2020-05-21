【親子食譜】甜食過量影響兒童學習專注力　營養師教做麥米片果仁益腦小食【內附製法】

▲ 營養師教做益腦小食：免焗麥米片果仁波波。（被訪者提供）

英國註冊營養師、香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師雷嘉敏表示，停課逾月，小朋友留家學習，有機會多吃了糖果、汽水、甜品等。她表示，如多吃零食，會令孩子胃口差了，就會影響進食正餐時攝取豐富營養素的機會。

雷嘉敏指出，這些食物亦含有色素、食物添加劑等，有研究指出如過度攝取這些物質，都會對小朋友的健康、行為及專注力有不良影響。小朋友一旦吸收了太多糖份，身體就要分泌能降血糖的胰島素，令他們的血糖在短時間大起大跌，都有機會令他們的情緒不穩定、注意力不集中，而影響學習效果，家長需要留意。

▲ 兒童吸收太多糖份，有機會令他們的情緒不穩定、注意力不集中，而影響學習效果。（iStock圖片）

其次孩童也要忌食含咖啡因食物。「小朋友對咖啡因的代謝是比成年人為差，如飲了含咖啡因的汽水、咖啡、濃茶，都會令小朋友長期處於興奮的狀態，影響睡眠質素，間接令他們的學習能力差了。」

親子小食：免焗麥米片果仁波波

材料 份量 即食麥米片 50克 合桃 10克 杏仁 10克 葵花籽 10克 紅莓乾 適量 蜜糖 2湯匙 花生醬 3湯匙

做法：

1.先把各果仁及麥米片混合及壓碎；

2.加入蜜糖及花生醬，並將所有食材拌勻；

3.掏出1茶匙放在飯團模具後弄成球狀即成。

*可放於雪櫃冷藏作下午茶或零食

*可按喜好選用其他果仁

營養小貼士

合桃：含豐富Omega-3，有補腦、增強記憶力功效。

葵花籽；含豐富的鐵、鋅、鉀、鎂等微量元素，以及維他命E，令大腦思維敏捷，提高記憶力及增強抵抗力。

杏仁：含豐富鈣質、Omega-3，鈣質有助神經系統，能強健牙齒和骨骼。

果仁及麥米片：含豐富膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘。

紅莓乾：含維他命C和A，以及花青素，具有高抗氧化、保護眼睛的作用。

記者：鄺素媚