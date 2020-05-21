【DSE中史科】試題涉抗日戰爭　有考生受試題風波影響作答時間分配

▲ DSE中史科今日開考。（程志遠攝）

中學文憑試（DSE）中史科今日（21日）開考，有考生受到歷史科試題風波影響，在今日中史科涉抗日戰爭歷史的試題，作答是會有所顧忌及分配較少作答時間，但由於試題不涉「利多於弊」字眼及不需表達立場，有考生稱未有受風波影響今日應試表現。

教育局要求取消上周四開考的歷史科涉中日關係的試題，今日的中史科卷一，第1題必答題分題b亦涉抗日戰爭歷史，其中最後一條分題，問及是否同意資料中的日軍宣傳品觀點。

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中史科考生麥同學表示，起初見到這條題目時亦有所顧忌，「會分配較少時間作答，重心放在後面的題目，而不是有日本侵華歷史的題目」，但後來看到題目沒有「利多於弊」等可能美化日本侵華歷史的字眼，故不擔心試題會被取消。

考生蔡同學指，據他理解該漫畫是日本人用來打擊中國人抗日的士氣，他作答時表達「不同意」漫畫的立場，列舉台兒莊及平型關兩場由中方取得勝利的戰役，粉碎日本「三月亡華」的戰略，指中方抗日前景非常好，士氣未有受到打擊。

蔡同學表示，本身已預計必答題會出現抗日戰爭題目，故不感意外，試題風波亦沒有影響他的作答時間分配。他同時有應考涉試題風波的歷史科，被問到今日作答中史科時會否感到擔心，「我覺得西史（歷史科）題目都冇乜爭議，佢都係要取消，咁我都冇辦法，有小小係為取消而取消，太過誇大民族主義。」

蔡同學說，他在歷史科涉爭議試題作答日本對中國「弊多於利」，因為事前比較多溫習中日關係，故作答時投放較多時間，對該題把握亦較大，故擔心歷史科試題取消會影響成績。

▲ 蔡同學已預計必答題會出現抗日戰爭題目。（程志遠攝）

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另一考生吳同學指漫畫中描繪的日軍感覺「開心」，估計是日本所畫的宣傳品，故他作答時稱不同意其立場，指日本侵華本身是「不開心的事」。他指自己沒有受到歷史科試題爭議影響今日作答，指中史科試題不需考生表達立場，不同於歷史科，但他自問作答具爭議試題時表現不俗，故希望試題不要被取消。

▲ 吳同學向記者展示試卷。（程志遠攝）

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記者：馮琪雅