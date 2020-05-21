【在家工作】Angry Birds開發商批評WFH　嚴重影響生產力

▲ 熱門遊戲Angry Birds的開發商Rovio近日亦因應新冠肺炎的防疫措施，實行在家工作模式。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情影響下，不少企業都推行在家工作（Work from home）模式，如早前Twitter及Square就宣布，可讓員工無限期地在家工作，而Mastercard亦宣布容許員工在家工作直至疫苗面世。但到底在家工作的模式是否適合每個人或每間企業？

>>>【新冠肺炎】英航空姐揭工作辛酸史 直擊疫情下飛香港過程

>>>【筍工來了】食品公司招聘素食餡餅試食員 酬勞：一年任食

熱門遊戲Angry Birds的開發商Rovio近日亦因應新冠肺炎的防疫措施，實行在家工作模式。不過Rovio設計總監Timmothy Coolidge就批評，在家工作令他生產力嚴重降低，而且更難理解同事的情緒想法，令他相當煩躁及苦惱。

Coolidge透露，自從Rovio推行在家工作措施後，他便把兒子的房間佈置成辦公室。雖然佈置上與其公司的辦公室相似，但在硬件設備上，依然難全數複製。他舉例指，自己習慣了使用多個屏幕顯示器，以及直立式辦公桌，這些通通在家中都無法實現，令他的生產效率跌至零。

他坦言，當解決了辦公室設備的問題後，也無法解決員工之間交流的問題。「我在辦公室與同事一起工作，能夠及時得到同事的回應，有助提高工作效率。」但當在家工作，要溝通就必須透過視像會議或其他科技軟件，而且並非每個人能及時回應，難有交流。他直指，若不能當面交流僅用通訊軟件聯絡，實在是難以理解團隊成員的想法，「冷冰冰的一個『好』字，到底以什麼感情去説的？」

Coolidge直指，現時相當渴望能夠回到正常生活，解除在家工作的措施。不過他亦可以藉是次經驗，向其他人提供在家工作的建議。他認為在實施前，必須先從工作流程、員工情緒等方面，評估是否適合作轉變，以及多了解其他企業如何應對在家工作帶來的困難，從中學習，才正式推行遙距工作模式。

>>>【新興行業】體溫檢測員疫市彈起 行業需求大有價有市

責任編輯：曾曉汶