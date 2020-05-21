【是敢的】盧巧音做運動醫情緒病　當年觸音樂源於家貧

▲ 盧巧音接受《是敢的》主持梁梓禧訪問。

盧巧音為梁梓禧（Roland）主持的香港開電視節目《是敢的》任嘉賓，盧巧音分享在娛樂圈的生活點滴及與丈夫蘇浩才的夫妻相處之道，她笑言已老夫老妻，無懼「七年之癢」。

盧巧音出道初已認識Roland，當年仍是電台的DJ的Roland，日日夜夜在電台節目播放盧巧音的歌曲之餘，又在節目大讚她漂亮、唱歌好聽，難怪Roland笑言：「她（盧巧音）當年的成功，我是佔1%！」

對於當年Roland的「寵幸」，盧巧音反問：「係啦，日日播、次次播、晚晚播，我真的以為你暗戀我。」Roland聞言亦笑說：「真的暗戀你，那時候的你，很有個性。」

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▲ 盧巧音指黃耀明令她在音樂上開竅。

談到音樂之路，盧巧音指當年接觸音樂，源於家貧：「童年時，爸爸是小巴司機，媽媽是洗碗工人，家姐早就外出謀生或是上學，家裡大多時候只有我一個，媽媽中午會預備一碟菜，我放學煮熱便吃，那段時間在家沒有甚麼事可做，便扭開收音機聽音樂，好正，是80年代的新浪漫時代音樂，這便是我開始接觸音樂。」

在音樂路途上，盧巧音指黃耀明是影響她最大的人，她謂：「在我出道前的表演，聲音很不穩定，黃耀明告訴我說『你能唱 ，聲線也不差，但你要探索自己的聲音。』意思是我要探索自己聲帶裡很多的可能性，令我有一點開竅。」

做運動醫情緒病

出道後，盧巧音憑歌曲《好心分手》、《三角誌》等走紅，人紅換來無限的精神壓力，繼而患上情緒病，她謂：「當時情緒不好，又不能長期食藥，需要找些方法，那不如做運動吧！於是就到維園跑步，這是我第一次外出做運動。」

在節目中，盧巧音亦大談跟老公蘇浩才的相識相戀，她大讚對方表示：「我覺得他是個很盡責的人、很仔細俐落，雖然我認識他時，他只是30多歲，但處事卻不像這年紀的人，他對話很成熟，加上孝順媽媽，我覺得他很可取。」

盧巧音直言跟老公會因為瑣碎事吵架，但她認為吵架是很正常，最重要是將說話說出來，不要埋在心底裡，是溝通的一種，她謂：「其實夫妻相處之道在於互相尊重、包容與溝通。」問到2013年結婚的盧巧音，可會擔心「七年之癢」？她笑言：「應該沒有，他很乖。」